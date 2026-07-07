DT de Egipto explota por arbitraje en juego ante Argentina: “Este partido fue claramente amañado”

Hossam Hassan, DT de Egipto, explotó tras la derrota 3-2 ante Argentina en octavos del Mundial 2026. En rueda de prensa post-partido, lanzó duras acusaciones contra el arbitraje, la FIFA y el supuesto favoritismo hacia Argentina.

Hossam Hassan DT Egipto Mundial 2026 / Catherine Ivill - AMA Ampliar

¿Cuáles fueron las declaraciones principales de Hossam Hassan?

En conferencia de prensa, el estratega de Egipto declaró que: “Diré lo que pienso sin importar las consecuencias: este fue claramente un partido amañado y todo el mundo lo vio. Si tanto quieren que Argentina gane, ¿por qué llaman a todos a venir y participar? Todo es cuestión de marketing y dinero. El resultado se vio influido por factores internos y externos. Antes del partido parece que desde Argentina se ejerció presión sobre el árbitro.”

Argentina vs Egypt: Round of 16 - FIFA World Cup 2026 / Catherine Ivill - AMA Ampliar

Hassan también elogió a sus jugadores, “orgulloso, jugamos un gran partido y competimos con cualquiera si hay justicia”, y destacó que superaron a Argentina en varios aspectos.

TAMBIÉN TE PODRÍA INTERESAR: Lionel Messi celebra la remontada de Argentina: “Este grupo nunca se rinde”

Egipto llegó a ganar 2-0, pero colapsó en los últimos 15 minutos. Hassan y jugadores como Mostafa Ziko autor de un gol coincidieron en acusar favoritismo por “marketing” y querer mantener a Messi en el torneo.

¿Cuáles fueron las reacciones y consecuencias?

Las declaraciones se viralizaron rápidamente y generaron debate global. Algunos ven en ellas frustración comprensible por la eliminación; otros las consideran excesivas o sin pruebas.

Egipto deja el Mundial con la cabeza alta por su actuación, pero con amargura por el arbitraje. Mientras que Argentina avanza a cuartos, pero con esta polémica como telón de fondo.