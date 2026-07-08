“Son gente enferma”: Donald Trump rompe el alto el fuego con Irán durante la cumbre de la OTAN / Win McNamee

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró la finalización del memorando de entendimiento y del alto el fuego con Irán. El anuncio ocurrió en Ankara, Turquía, durante el desarrollo de la cumbre de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).

La decisión se produce después de un intercambio de proyectiles entre las fuerzas de los dos países en Oriente Medio.

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¿Por qué terminó el alto el fuego entre Trump Irán?

Fuerzas de Irán atacaron embarcaciones de comercio en el estrecho de Ormuz entre el lunes y el martes. En respuesta, el Comando Central de Estados Unidos ejecutó bombardeos contra un centenar de objetivos en territorio de Irán durante la noche.

Posteriormente, las fuerzas de Irán dirigieron proyectiles hacia instalaciones del ejército de Estados Unidos en Bahrein y Kuwait.

A raíz de estos hechos, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos suspendió las exenciones de sanciones sobre la venta de petróleo que formaban parte del pacto del 17 de junio.

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¿Qué declaró Donald Trump sobre Irán?

Al inicio de las reuniones con el secretario de la OTAN, Mark Rutte, Trump expresó su postura ante los medios de comunicación:

“Para mí creo que se acabó. No quiero negociar con ellos, porque son basura. Son escoria, ¿sabes lo que es escoria? Son escoria, son gente enferma. Están dirigidos dirigida por gente enferma. Y son personas feroces y violentas, y si tuvieran un arma nuclear lo usarían. En lo que a mí respecta se acabó”.

El presidente de Estados Unidos añadió que la continuación de los diálogos por parte de los delegados de la diplomacia queda en suspenso.

“En lo que me concierne es una pérdida de tiempo tratar con ellos. Son mentirosos… Hacemos un acuerdo, todos están de acuerdo ‘no a las armas nucleares’. Hacemos un acuerdo, salen y hablan con la prensa, dicen ‘nunca hemos hablado de ello’. Algo les pasa, están mal de la cabeza”. —

🇺🇸🇮🇷 Trump da por acabado el alto al fuego con Irán porque son "escoria" y "es un desperdicio de tiempo": "Algo les pasa, están mal de la cabeza. En lo que a mí respecta, se acabó" https://t.co/KKjqeE1uwO pic.twitter.com/m7PoJFV56g — Europa Press (@europapress) July 8, 2026

¿Qué impacto tuvo la ruptura de la tregua?

El quiebre de la tregua ya provocó un incremento en el precio del petróleo en los mercados de todo el mundo y un descenso en los índices de las bolsas de valores.

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