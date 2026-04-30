Israel amenaza con atacar pronto a Irán y presiona para reabrir el estrecho de Ormuz

Mx - Israel amenaza con atacar pronto a Irán y acelerar las negociaciones por Ormuz (Photo by Israeli Ministry of Defense/Anadolu via Getty Images) / Anadolu

Como cada tercer día, el conflicto en Medio Oriente, auspiciado por Estados Unidos en contra de Irán, ha entrado en una fase nueva este 30 de abril de 2026. En tanto Washington prepara la coalición internacional para recuperar el flujo comercial en el estrecho de Ormuz, Teherán mantiene en control total de la ruta marítima más sensible del mercado energético mundial. Israel, por su parte, parece comer ansias, y advierte que podría volver a atacar “muy pronto”.

El conflicto supera ya los dos meses y, aunque no se ha convertido en una guerra total, sí mantiene al mundo bajo presión.

Fuentes consultadas por medios como El País, y reportes internacionales coinciden en que la tensión se concentra en dos frentes: el militar y el económico. Mientras no haya negociación real, ambos seguirán creciendo.

Estados Unidos busca romper el bloqueo en el estrecho de Ormuz

El gobierno estadounidense trabaja en una alianza naval para garantizar el paso de buques comerciales en Ormuz, paso estratégico entre Irán y Omán. Según reportes de agencias internacionales, el Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM) ya tendría listas opciones de ataques limitados contra objetivos iraníes.

La lógica de Washington sería aplicar golpes breves para forzar una salida diplomática sin abrir una guerra de gran escala. Sin embargo, cualquier operación en esa zona implica riesgo inmediato de respuesta iraní y una nueva sacudida en los mercados internacionales.

El costo de la campaña ya empieza a pesar en casa. Estimaciones de el Pentagono, difundidas abiertamente a medios internacionales, alcanzan ya los 25 mil millones de dólares, mientras el respaldo ciudadano a la estrategia estadounidense se ha debilitado.

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Israel amenaza con nuevos ataques a Irán

El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, afirmó que su país podría atacar nuevamente a Irán en el corto plazo. La postura mantiene la línea dura del gobierno israelí, que insiste en neutralizar lo que considera amenazas directas a su seguridad nacional.

La amenaza peca de imprudente en medio de la búsqueda de una salida diplomática por parte de Estados Unidos e Irán, y puesto a que cualquier ofensiva adicional podría arrastrar a otros actores de Medio Oriente. Israel ha sostenido que no permitirá el fortalecimiento militar iraní ni el cierre prolongado de rutas marítimas esenciales.

En los hechos, la posibilidad de una nueva operación militar agrega presión a Washington y complica las vías diplomáticas. También mantiene en alerta a socios occidentales y países árabes del Golfo.

Irán presume control regional y lanza propuesta inesperada

Desde Teherán, el líder supremo Mojtaba Jameneí aseguró que la región puede funcionar sin presencia de Estados Unidos. Además, proclamó una “victoria” estratégica frente a Washington e Israel, al conservar capacidad de presión sobre Ormuz.

Irán también planteó un modelo alternativo, de crear un consorcio regional para administrar el estrecho con participación de países vecinos como Omán e incluso Arabia Saudita. La propuesta incluiría mecanismos compartidos de operación e ingresos marítimos.

Aunque la iniciativa luce difícil de concretar en el corto plazo, revela que Teherán busca transformar una crisis militar en una negociación política con alcance regional.

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Petróleo, inflación y mercados: el impacto global del conflicto

Cada jornada de tensión en Ormuz golpea de inmediato al mercado energético. El precio del Brent ha mostrado alzas por temor a un cierre prolongado, mientras navieras y aseguradoras recalculan costos para operar en la zona.

Eso se traduce en gasolina más cara, presión inflacionaria y encarecimiento de mercancías. Países importadores de energía, especialmente en Europa y Asia, siguen con atención cada movimiento militar en el Golfo Pérsico.