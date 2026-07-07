Entre goteras y candelabros de 56 mil pesos: Así reabrieron Bellas Artes e Hidalgo en la Línea 2

Aún con goteras, acabados mal hechos y puertas cayéndose, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, inauguró las estaciones Bellas Artes e Hidalgo de la Línea 2 del Metro.

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¿Qué inversión se realizó en la Línea 2 del Metro?

“En total se intervino con 2200 millones de pesos. Se destinó dos de cada tres pesos para mantenimiento. para garantizar el buen funcionamiento del metro y de esta línea dos que durante esta temporada pasó la prueba”, aseguró.

Recorrimos la remodelación de la L2 del @MetroCDMX (Hidalgo, Bellas Artes y Allende). Hoy tenemos más trenes en circulación e instalamos más de 1,000 luminarias y cámaras de videovigilancia.



Las obras trascienden cualquier acontecimiento: son el legado que impulsa el desarrollo… pic.twitter.com/gc0c4ejawO — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) July 7, 2026

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¿Qué respondió el Metro sobre los costos de los candelabros?

El director de este sistema de transporte, Adrián Rubalcaba, negó que haya habido irregularidades en los procesos de licitación y salió al paso sobre los costos de la decoración tan criticados en las redes sociales. Aseguró que los cuatro candelabros grandes de la estación Hidalgo.

“Aprovecho también para decir que el costo de los candelabros en las estaciones cuatro tuvieron el costo de 56 mil pesos. que son los que se encuentran de tamaño grande en las bajadas de las escaleras y el resto de los candelabros o de los faroles son entre 3000 y 4000 pesos pesos dependiendo el modelo”, indicó.

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