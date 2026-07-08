¡Oficial! Rafa Márquez es el nuevo DT de la Selección Mexicana / MB Media

El Comisionado de la Federación Mexicana de Futbol (FMF), Mikel Arriola, hizo oficial la designación de Rafa Márquez Álvarez como el nuevo Director Técnico de la Selección Nacional de México.

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¿Por qué fue elegido Rafa Márquez como nuevo técnico del Tri?

Este movimiento es el primer paso del Proyecto Deportivo 2030, un plan estratégico estructurado desde agosto de 2024 que buscaba una transición ordenada, donde Márquez participó como la mano derecha en el cuerpo técnico de Javier ‘Vasco’ Aguirre y hoy toma el control absoluto del banquillo azteca.

Rafa Márquez hereda un equipo en pleno crecimiento táctico y anímico. La tercera etapa de Javier Aguirre al frente de la escuadra nacional concluyó con éstos números:

37 partidos dirigidos.

22 victorias.

9 empates.

Solo 6 derrotas.

Sumó a las vitrinas mexicanas la Concacaf Nations League 2024-2025 y la Copa Oro 2025.

Pero el pico más alto de la gestión de Aguirre ocurrió en el Mundial 2026, donde el Tri logró una fase de grupos perfecta por primera vez en su historia, con 9 puntos de 9 posibles, culminando el torneo en novena posición global.

“Al formalizar el nombramiento de Rafael Márquez, la Federación Mexicana de Futbol expresa su más amplio reconocimiento y agradecimiento a Javier Aguirre y a todo su cuerpo técnico por el compromiso, liderazgo y profesionalismo con que encabezaron a la Selección Nacional de México durante este proceso, dejando un firme legado de trabajo, identidad y competitividad que fortalece las bases para la siguiente etapa del representativo nacional”.

La FMF designa a Rafael Márquez como nuevo Director Técnico de la Selección Nacional de México. pic.twitter.com/saIlfrQzHp — Selección Nacional (@miseleccionmx) July 8, 2026

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¿Cuál es la trayectoria de Rafa Márquez con la Selección Mexicana?

Para entender por qué la FMF se inclinó por Rafa Márquez, basta con mirar sus logros:

Con la Selección Mexicana:

El Eterno Capitán: Representó a México en 5 Copas del Mundo de la FIFA consecutivas, 2002, 2006, 2010, 2014 y 2018, portando el gafete de capitán en todas ellas.

consecutivas, 2002, 2006, 2010, 2014 y 2018, portando el gafete de capitán en todas ellas. Campeón de la Copa Confederaciones 1999 : Pilar del histórico título frente a Brasil en el Estadio Azteca.

: Pilar del histórico título frente a Brasil en el Estadio Azteca. Bicampeón de la Copa Oro: Monarca de la Concacaf en las ediciones 2003 y 2011.

Chris Brunskill/Fantasista Ampliar

En el fútbol internacional de clubes:

FC Barcelona : Conquistó 2 UEFA Champions League , 4 Ligas de España, 1 Mundial de Clubes de la FIFA, 1 Supercopa de Europa, 1 Copa del Rey y 3 Supercopas de España.

: Conquistó 2 , 4 Ligas de España, 1 Mundial de Clubes de la FIFA, 1 Supercopa de Europa, 1 Copa del Rey y 3 Supercopas de España. AS Mónaco : Campeón de la Ligue 1 en la temporada 1999-2000.

: Campeón de la Ligue 1 en la temporada 1999-2000. Club León : Consiguió el histórico Bicampeonato de la Liga MX , en el Apertura 2013 y Clausura 2014.

: Consiguió el histórico Bicampeonato de la , en el Apertura 2013 y Clausura 2014. Trayectoria de élite: Formado y retirado en el Atlas de Guadalajara, con paso destacado en la MLS, en los New York Red Bulls, y la Serie A de Italia, en el Hellas Verona.

Matthew Ashton - AMA Ampliar

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