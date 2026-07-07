Selección Mexicana: ¡Andrés Guardado sería nuevo auxiliar técnico de Rafa Márquez!

Tras la eliminación de México en el Mundial 2026, derrota 3-2 ante Inglaterra en octavos, en el Estadio Azteca, Javier Aguirre dejó el cargo. Rafael Márquez, quien ya era su auxiliar desde 2024 en el proyecto 2030 de la FMF, asumirá como director técnico principal rumbo al Mundial 2030.

Andrés Guardado Selección Mexicana / Jam Media Ampliar

El anuncio o confirmación fuerte de Guardado como su principal auxiliar ocurrió en las últimas horas, especialmente tras declaraciones de Carlos Hermosillo en el programa LUP de FOX Sports.

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Carlos Hermosillo aseguró que no habrá contratiempos y que Guardado se incorporará al cuerpo técnico de Márquez. Duilio Davino, director deportivo de la Selección ya había mencionado en abril 2026 que Guardado era una “muy buena opción” y que el cuerpo técnico de Márquez estaba cerrado en un 80%.

Otros miembros del staff

Alfredo Talavera, entrenador de porteros. Sumando a Aarón Galindo (auxiliar táctico), Vidal Paloma (otro auxiliar), Pol Lorente (preparador físico, mantendría continuidad).

La noticia genera expectativa por juntar dos íconos del fútbol mexicano en el banquillo. Algunos ven positivo el “paso del vestidor al banquillo” con referentes cercanos a los jugadores; otros piden más experiencia en el staff.