México vs Inglaterra hace historia: el partido más visto del siglo reunió a 60 millones de espectadores

Un partido que paralizó al país

La eliminación de la Selección Mexicana en los octavos de final del Mundial 2026 dejó un sabor amargo entre millones de aficionados. Sin embargo, más allá del resultado deportivo, el enfrentamiento contra Inglaterra logró una hazaña sin precedentes: convertirse en el partido más visto del siglo en territorio mexicano.

De acuerdo con la coordinadora del Mundial 2026 en México, Gabriela Cuevas, el duelo disputado el pasado domingo alcanzó una audiencia cercana a los 60 millones de espectadores, una cifra histórica que refleja la enorme pasión que despertó el recorrido del Tricolor durante la Copa del Mundo.

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Un récord que supera todas las expectativas

El encuentro, que terminó con victoria de Inglaterra por 3-2, captó la atención de prácticamente todo el país. Familias enteras, restaurantes, plazas públicas y hogares siguieron minuto a minuto un partido lleno de emociones que mantuvo viva la esperanza de México hasta los últimos instantes.

Las cifras presentadas por la organización del Mundial colocan al encuentro como la transmisión más vista en lo que va del siglo XXI en México, superando ampliamente otros eventos deportivos y televisivos de gran impacto nacional.

El récord también confirma el enorme interés que despertó la actuación de la Selección Mexicana en el torneo, luego de avanzar a los octavos de final y protagonizar uno de los partidos más emocionantes de la fase de eliminación directa.

México vs Inglaterra 2026. (Photo by Cesar Gomez/Jam Media/Getty Images) / Jam Media Ampliar

El Mundial dejó una huella más allá del futbol

Durante la presentación del balance del Mundial, Gabriela Cuevas destacó que el éxito del torneo no se limitó a las canchas. Las ciudades mexicanas que fueron sede del certamen recibieron millones de visitantes y generaron una derrama económica superior a los 50 mil millones de pesos gracias al turismo, la ocupación hotelera, el comercio y los servicios relacionados con el evento.

Aunque México no consiguió avanzar a los cuartos de final, el ambiente que se vivió durante varias semanas convirtió al país en uno de los protagonistas de la Copa del Mundo.

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Una pasión que rompió fronteras

El impacto del partido también se reflejó fuera de México. En Reino Unido, la transmisión de la victoria inglesa registró cifras históricas para la BBC, estableciendo récords de audiencia durante la madrugada y convirtiéndose en uno de los eventos deportivos más seguidos del año en ese país.

México vs Inglaterra 2026. (Photo by Michael Regan - FIFA/FIFA via Getty Images) / Michael Regan - FIFA Ampliar

Mientras tanto, en territorio mexicano, la respuesta del público confirmó que el futbol sigue siendo el deporte con mayor capacidad para reunir a millones de personas frente a una pantalla, incluso cuando el desenlace no fue el esperado.

El histórico México contra Inglaterra quedará registrado no sólo como un intenso partido de octavos de final, sino como el encuentro que logró reunir a cerca de 60 millones de espectadores y demostrar que la pasión por la Selección Nacional continúa siendo uno de los fenómenos de audiencia más importantes del país.

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