Infantino en la mira: ¿Quiénes son los eurodiputados que piden investigación contra el presidente de la FIFA?

El actual presidente de la FIFA ha estado en el ojo del huracán en recientes meses por distintos motivos, sin embargo, su afinidad hacia Estados Unidos y Argentina, así como la obediencia que le hace al presidente Donald Trump, lo han llevado a diversas sospechas. Gracias a ello, varios eurodiputados (principalmente) han hecho oficial un documento para juntar firmas e investigar a la cara de la FIFA, así que te contamos todo lo que se sabe hasta el momento.

Eurodiputados piden investigar a Infantino, presidente de la FIFA

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, es uno de los personajes que se ha robado los reflectores en el Mundial 2026 pero, no por su gran dirección de tal institución, sino por la corrupción que no ha sabido controlar. Y es que en recientes meses, se han mostrado actos que no son los más neutrales en la FIFA.

Por ende, varios eurodiputados han pedido formalmente investigarlo por sus supuestos “favoritismos” a ciertos equipos que disputaron el torneo (o que incluso, siguen participando en él). Esto se dió a conocer, luego de que se expusiera por el mismo presidente Donald Trump que hizo una llamada directa a Gianni Infantino para revisar una tarjeta roja que habían brindado a un jugador de la selección gringa, por lo que se revisó y se eliminó de inmediato, todo para que pudiera disputar su pase a cuartos de final, que terminaron perdiendo ante Bélgica.

Con ello, cuatro nombres de diputados sonaron más que nunca:

Barry Andrews: Político irlandés que ejerce como miembro del Parlamento Europeo y con una trayectoria amplia en la academia

Lara Wolters: Política neerlandesa, parte del mismo parlamento que el anterior y con experiencia en perspectiva de género

Niels Fuglsang: Político danés y doctor en Economía; forma parte del mismo parlamento y es miembro de los Socialdemócratas

Jürgen Klopp: Exfutbolista y exentrenador alemán, considerado uno de los mejores entrenadores en la historia del futbol

Asimismo, en esta lista se encuentran cerca de 30 eurodiputados que han juntado firmas para ir en contra de Gianni Infantino por cómo ha desarrollado de manera irregular el torneo de futbol y otros tantos.

¿Qué es lo que buscan los eurodiputados al denunciar a Gianni Infantino?

Lo que buscan los eurodiputados es comprobar la corrupción y el sometimiento de la FIFA ante las presiones de Estados Unidos e incluso, de Argentina. Y es que no solamente fue el escándalo de Donald Trump, sino que también se ha notado cómo la Selección de Argentina ha tenido beneficios en cada partido.

Ellos argumentan que la neutralidad de la FIFA se ha perdido con su dirección, así como también ahora ha salido a la luz, la investigación que hay contra la Selección de Argentina por desvío de recursos e incluso, supuesto lavado de dinero.

Esto hasta el momento es lo que se sabe sobre el caso, sin embargo, falta que lo pongan sobre la mesa para estar informados con certeza de todos los cargos que se puedan presentar contra Gianni Infantino y la FIFA.

¿Ha dicho algo Gianni Infantino al respecto?

La respuesta es no. Gianni Infantino, presidente de la FIFA, no ha mencionado ni se ha pronunciado al respecto, por lo que se espera que hasta que termine el Mundial 2026, se diga algo o se accione ante estas acusaciones en su contra.

Así que se espera un fin del torneo de balompié bastante caótico y lleno de política en el futbol. Definitivamente, un Mundial bastante distinto a otros.