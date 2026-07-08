Rafael Márquez es nuevo técnico de la selección mexicana

La Selección Mexicana concluyó su participación en la Copa del Mundo de 2026, poniendo fin también al proceso encabezado por Javier Aguirre. Desde antes del torneo estaba establecido que, sin importar el resultado obtenido, el estratega dejaría el cargo una vez finalizada la actuación del equipo en la justa mundialista.

Rafael Márquez y Javier Aguirre / Jam Media Ampliar

Este miércoles, el comisionado de la Selección Mexicana, Mikel Arriola, anunció a Rafael Márquez como nuevo director técnico del combinado nacional de cara al proceso rumbo a la Copa del Mundo de 2030. El histórico exdefensor asume el reto tras formar parte del cuerpo técnico de Javier Aguirre durante el Mundial de 2026 como auxiliar, participando de manera directa en la preparación y el trabajo diario del representativo mexicano.

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Como futbolista, Rafael Márquez construyó una de las carreras más destacadas en la historia de la Selección Mexicana. Disputó cinco Copas del Mundo, conquistó la Copa Confederaciones de 1999 y levantó dos Copas Oro, en 2003 y 2005.

A nivel de clubes, fue uno de los primeros mexicanos en consolidarse en el futbol europeo. Defendió las camisetas del AS Mónaco, el Barcelona y el Hellas Verona, antes de regresar al balompié nacional para concluir su trayectoria. Entre sus mayores logros destacan dos títulos de la UEFA Champions League, cuatro campeonatos de LaLiga de España, un Mundial de Clubes de la FIFA y el bicampeonato de Liga MX con el Club León.

Rafael Márquez dirigiendo al Fútbol Club Barcelona Atlètic / Alex Caparros Ampliar

Ahora, Rafael Márquez tendrá la responsabilidad de encabezar una nueva etapa al frente de la Selección Mexicana, que llega fortalecida tras firmar una actuación histórica en el Mundial de 2026. El equipo finalizó en la novena posición, logró superar por primera vez la fase de grupos con paso perfecto y sentó las bases para el proyecto que buscará competir rumbo a la Copa del Mundo de 2030.