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Lionel Messi celebra la remontada de Argentina: “Este grupo nunca se rinde”

El astro argentino se sintió motivado tras vencer de último minuto a Egipto.

Lionel Messi Argentina Mundial 2026

Lionel Messi Argentina Mundial 2026 / NurPhoto

En W Deportes como redactora y community manager. También creo contenidos para programas como Martha DebayleKarla Ramos

Argentina remonta de forma épica y avanza a cuartos, al vencer 3-2 a Egipto en octavos de final del Mundial 2026, en un partido jugado en Atlanta. Fue un encuentro lleno de drama, sufrimiento, polémica y emoción.

Remontada histórica de Argentina frente a Egipto

Remontada histórica de Argentina frente a Egipto / Elsa

Celebración y declaraciones de Lionel Messi

Messi fue figura y dio una asistencia clave para Romero, marcó el gol del empate y lideró la reacción. Al final del partido, se quebró en llanto por la emoción.

Mundial 2026

Lionel Messi Mundial 2026 / Patrick Smith - FIFA

Sus declaraciones post-partido: “No es fácil remontar después de estar 2-0 abajo. Pero como siempre digo, este grupo nunca se rinde y sigue intentándolo hasta el final. Es una locura lo que hizo este grupo hoy. Sufrimos muchísimo. Sobre el momento del 2-0: “Cuando hicimos el gol del Cuti, todos sentíamos internamente que lo íbamos a hacer.”

Messi destacó el carácter del equipo y lo “especial” de este Mundial. Su emoción se viralizó, con abrazos, festejos masivos en el estadio y cánticos de los hinchas.

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Es así que Argentina avanza a cuartos de final, enfrentará al ganador de otro cruce, posiblemente en Kansas City. Egipto queda eliminado, pero dejó una gran imagen y generó controversia por el arbitraje. El partido ya se considera uno de los más memorables del torneo por la remontada y el drama.

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