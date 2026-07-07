Remontada histórica de Argentina frente a Egipto: Con goles de Messi y Enzo Fernández pasa a cuartos de final

Argentina logró una remontada más en su historia y fue en los octavos de final de la Copa del Mundo frente a Egipto. El cuadro dirigido por Lionel Scaloni logró ganar por 3 tantos a 2 cuando perdían 2-0 en los últimos minutos.

Argentina vs Egipto / Soccrates Images Ampliar

El partido fue complicado para los sudamericanos desde el inicio, pues al minuto 15 Yasser Ibrahim puso el primer tanto del compromiso. De esta forma, Egipto se fue al descanso con la ventaja parcial. Ya en la segunda parte, Zico logró poner el segundo tanto al minuto 67, luego de una serie de jugadas polémicas en el partido.

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Cuando parecía que las esperanzas se agotaban para el cuadro argentino, apareció la magia de Lionel Messi mandando un centro para Christian Romero, quien remató al minuto 79 y puso el descuento.

Solo pasaron cuatro minutos para que Argentina volviera a marcar, y fuera Lionel Messi, quien aumentará su cuota goleadora en este mundial y puso el tanto del empate. Todo se encaminaba para que el partido se fuera a los tiempos extras. Sin embargo, en el minuto 93, Enzo Fernández marcó de cabeza y así terminó la historia.

Messi festeja gol / Chris Brunskill/Fantasista Ampliar

De esta manera, Argentina ya tiene su boleto a los cuartos de final del torneo tras una remontada histórica y permanece vivo el sueño de conquistar el bicampeonato.