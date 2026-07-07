Bélgica elimina a Estados Unidos en el Mundial 2026 y celebra con el baile de Donald Trump / Robbie Jay Barratt - AMA

Bélgica derrotó 4-1 a Estados Unidos en los Octavos de Final de la Copa del Mundo 2026 y avanzó a los Cuartos de Final. Tras el silbatazo final, varios jugadores belgas celebraron con el ya viral baile de Donald Trump, en una acción que fue interpretada como una burla por la polémica que rodeó la habilitación de Folarin Balogun durante el torneo.

Bélgica vs Estados Unidos / Robbie Jay Barratt - AMA Ampliar

¿Por qué los jugadores de Bélgica hicieron el baile de Donald Trump?

La celebración de los futbolistas belgas no pasó desapercibida. Después de eliminar al conjunto de las Barras y las Estrellas, varios integrantes de los Red Devils imitaron el baile que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, popularizó recientemente y que se volvió tendencia en redes sociales.

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El gesto fue interpretado como una respuesta a la controversia generada durante el Mundial 2026, luego de que Trump solicitara una revisión de la expulsión del delantero Folarin Balogun. La petición provocó críticas dentro y fuera del torneo al considerarse una intromisión política en decisiones deportivas.

La celebración no quedó únicamente sobre el terreno de juego. Horas después del partido comenzó a circular un video desde el vestidor de Bélgica en el que varios jugadores repitieron el baile mientras festejaban su clasificación a la siguiente ronda.

¿Qué pasó con la polémica de Folarin Balogun?

La controversia surgió cuando Balogun fue habilitado para disputar el encuentro pese a haber sido expulsado previamente. La decisión generó cuestionamientos entre aficionados, analistas y medios internacionales, especialmente por la participación pública de Donald Trump al solicitar que se revisara el caso.

Ante la ola de especulaciones, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, aclaró que el organismo no actuó por presiones externas y negó haber intervenido personalmente para modificar la resolución sobre el atacante estadounidense.

Aunque las explicaciones buscaron poner fin al debate, el episodio aumentó la tensión entre ambas selecciones antes del enfrentamiento de eliminación directa.

La selección belga celebra su victoria ante Estados Unidos bailando como Donald Trump#NuestroMejorMundial pic.twitter.com/HWvSe5NAx8 — Diario AS (@diarioas) July 7, 2026

¿Cómo fue la victoria de Bélgica sobre Estados Unidos?

En la cancha, Bélgica dejó pocas dudas sobre su superioridad. Los europeos dominaron gran parte del partido y terminaron imponiéndose por marcador de 4-1 para sellar su boleto a los Cuartos de Final del Mundial 2026.

El equipo belga mostró contundencia en ataque y aprovechó los espacios que dejó Estados Unidos conforme avanzó el encuentro. La derrota puso fin al sueño del conjunto norteamericano de seguir con vida en el torneo que organiza como uno de los países sede.

Más allá del resultado, la celebración posterior fue la que terminó robándose la conversación en redes sociales, donde el video del baile se viralizó rápidamente y generó opiniones divididas entre aficionados.

¿Cuándo juegan España vs Bélgica en los Cuartos de Final?

Con su triunfo sobre Estados Unidos, Bélgica ya tiene rival para la siguiente ronda. Los Red Devils enfrentarán a España en los Cuartos de Final del Mundial 2026.

El partido está programado para disputarse el viernes 10 de julio en el Estadio de Los Ángeles. El vencedor de esta serie avanzará a las Semifinales, donde se medirá al ganador del enfrentamiento entre Francia y Marruecos. Se espera un duelo de alto nivel entre dos selecciones con aspiraciones reales de conquistar el título mundial.

La clasificación coloca a Bélgica a tres partidos de conquistar la Copa del Mundo 2026, pero primero deberá superar una exigente prueba frente a España. El ganador dará un paso clave rumbo a la Final y enfrentará en Semifinales al vencedor del choque entre Francia y Marruecos, en una de las llaves más competitivas del torneo.