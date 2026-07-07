México se coloca entre los países de la OCDE con mayor crecimiento del salario real desde 2021

La recuperación del salario coloca a México entre los líderes de la OCDE

México logró posicionarse como el cuarto país de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) con el mayor aumento del salario real desde principios de 2021, de acuerdo con el más reciente informe Perspectivas del Empleo 2026, publicado este martes por el organismo internacional.

El reporte señala que, durante el primer trimestre de 2026, los salarios reales, es decir, descontando el efecto de la inflación, se ubicaron 15.1% por encima del nivel registrado cinco años atrás. Este crecimiento coloca al país únicamente por detrás de un reducido grupo de economías que también han experimentado importantes recuperaciones en el poder adquisitivo de sus trabajadores.

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El salario mínimo ha sido el principal impulsor

La OCDE atribuye buena parte de este avance a la política de incrementos sostenidos al salario mínimo aplicada en México durante los últimos años. Estos ajustes permitieron elevar los ingresos de millones de trabajadores y compensar parcialmente el impacto que tuvo la inflación sobre el costo de vida.

El organismo destaca que la recuperación mexicana contrasta con la situación de varios países desarrollados, donde los salarios reales todavía no consiguen regresar a los niveles previos al fuerte episodio inflacionario registrado tras la pandemia de COVID-19 y la crisis energética internacional.

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Persisten retos para el mercado laboral

Aunque el resultado es positivo, la OCDE advierte que el crecimiento salarial debe ir acompañado de mayores avances en productividad para garantizar que las mejoras sean sostenibles a largo plazo.

El organismo también recuerda que México continúa enfrentando desafíos estructurales importantes, como la elevada informalidad laboral, las diferencias salariales entre regiones y sectores económicos, así como la necesidad de ampliar el acceso a empleos con mejores condiciones y protección social.

En ese sentido, señala que mantener el equilibrio entre aumentos salariales, crecimiento económico y productividad será clave para consolidar los avances obtenidos en los últimos años.

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Un desempeño que sobresale entre las economías desarrolladas

Los datos reflejan que México ha logrado recuperar con mayor rapidez el poder adquisitivo de los trabajadores en comparación con gran parte de los países que integran la OCDE. Mientras algunas economías aún muestran salarios reales por debajo de los niveles observados antes del repunte inflacionario, el caso mexicano destaca por registrar uno de los mayores incrementos acumulados del organismo.

No obstante, especialistas coinciden en que el verdadero desafío será convertir este crecimiento salarial en una mejora permanente del nivel de vida de la población, mediante mayores niveles de productividad, inversión y generación de empleo formal.

El informe concluye que los incrementos al salario mínimo han contribuido de manera importante a fortalecer los ingresos de los trabajadores mexicanos, pero enfatiza que el crecimiento económico y la formalización del empleo serán determinantes para que esta tendencia continúe en los próximos años.