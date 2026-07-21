¿Quién es Daniel Ortega? El exguerrillero que pasó de derrocar a una dictadura a hacer lo mismo con su gobierno actual

El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, volvió a ocupar los titulares internacionales tras anunciar que en el país ya no volverá a haber elecciones, una declaración que ha provocado críticas de organismos internacionales, gobiernos y opositores. Pero antes de convertirse en uno de los mandatarios con más tiempo en el poder en América Latina, Ortega fue un guerrillero que luchó para derrocar a una dictadura.

¿Quién es Daniel Ortega y cuál fue su pasado?

José Daniel Ortega Saavedra nació el 11 de noviembre de 1945 en La Libertad, Chontales, Nicaragua. Desde joven se integró al Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), organización guerrillera que combatió durante años a la dictadura de la familia Somoza.

En la década de 1960 fue encarcelado por sus actividades contra el régimen y permaneció varios años en prisión hasta ser liberado mediante un intercambio de prisioneros. Posteriormente regresó a la lucha armada y se convirtió en uno de los principales dirigentes sandinistas.

Tras el triunfo de la Revolución Sandinista en 1979, Ortega formó parte de la Junta de Gobierno que asumió el poder luego del derrocamiento de Anastasio Somoza Debayle. En 1985 fue elegido presidente de Nicaragua por primera vez y gobernó hasta 1990, cuando perdió las elecciones frente a Violeta Barrios de Chamorro.

TAMBIÉN PUEDES LEER: ¿Se acabaron las elecciones en Nicaragua? Daniel Ortega lanza declaración que sacude al país

¿Cómo regresó al poder?

Después de perder las elecciones de 1990, Ortega permaneció como líder del Frente Sandinista y fue candidato presidencial en varias ocasiones. Finalmente regresó a la Presidencia en 2007 y desde entonces ha permanecido en el poder tras sucesivas reelecciones. Durante esos años impulsó reformas constitucionales que eliminaron límites a la reelección presidencial y ampliaron las facultades del Ejecutivo.

En 2025 también entró en vigor una reforma que convirtió a su esposa, Rosario Murillo, en copresidenta del país, fortaleciendo aún más el control del Ejecutivo sobre las instituciones del Estado.

¿Por qué volvió a ser noticia Daniel Ortega?

Daniel Ortega anunció recientemente que Nicaragua dejará de celebrar elecciones generales, al considerar que estos procesos permiten que la oposición intente recuperar el poder. La declaración representa un cambio de gran impacto para el sistema político nicaragüense y ha generado fuertes críticas de gobiernos, organismos internacionales y organizaciones defensoras de derechos humanos, que consideran que el país profundiza la concentración del poder y reduce los espacios democráticos.

Con esta decisión, Ortega (quien hoy tiene 80 años) estaría regresando a las e que comenzó con la Revolución Sandinista hace casi cinco décadas y que lo ha convertido en una de las figuras más influyentes y controvertidas de la política latinoamericana contemporánea.