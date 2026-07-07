Inglaterra buscará apelar la tarjeta roja a Jarell Quansah

En los Octavos de Final del Mundial 2026 en el Estadio Ciudad de México, el defensa del Bayer Leverkusen salió expulsado al minuto 53 después de una fuerte entrada a Jesús Gallardo.

La entrada de Quansah a Gallardo / Anadolu Ampliar

Al principio, el árbitro Alireza Faghani no consideró que la jugada fuera falta, aunque tras una revisión silenciosa por parte del VAR, se determinó que la acción era suficiente para mostrarle la roja al jugador inglés.

Con el antecedente de la anulación de la roja a Folarin Balogun, la Federación de Futbol de Inglaterra estaría analizando apelar la tarjeta roja, según reportes del medio Sky Sports News.

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Sería la tercer vez que Thomas Tuchel tendría que improvisar por derecha, ya que inició con Reece James en los primeros dos juegos, pero por lesión, tuvo que recurrir al mismo Quansah que en el encuentro ante Panamá tuvo que salir por una molestia.

En su lugar, ingresó Djed Spence, que también fue titular en el partido ante la República Democrática del Congo en los Dieciseisavos de Final, por lo que de no ingresar la apelación, sería la opción a la que Tuchel recurriría para la banda derecha.

La reacción de Quansah después de la expulsión / Joosep Martinson - FIFA Ampliar

Inglaterra tiene poco tiempo para actuar, ya que su próximo partido es el sábado 11 de julio en Miami contra Noruega por el pase a las Semifinales.