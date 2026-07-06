España elimina a Portugal y Cristiano Ronaldo se despide de los Mundiales / Soccrates Images

España derrotó 1-0 a Portugal en los Octavos de Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 y avanzó a la ronda de los ocho mejores en un partido que se terminó definiendo en los últimos instantes.

Portugal vs España / Lars Baron Ampliar

La Furia Roja fue insistente en la primera mitad, sin embargo, grandes intervenciones del portero Diogo Costa evitaron la caída del marco de Portugal. Para la segunda parte, la inercia del encuentro se mantuvo. España fue mejor y se volcó hacia el frente. El cuadro lusitano y Cristiano Ronaldo aparecieron poco a la ofensiva.

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A pesar de las figuras en el campo, el gol no aparecía, pero en tiempo de compensación, España madrugó a Portugal tras una falta que ejecutó rápidamente Mikel Merino, y después de tres toques, fue él mismo quien definió tras un gran pase filtrado para darle a la Furia Roja la victoria y el boleto a Cuartos de Final.

Cristiano Ronaldo / Chris Brunskill/Fantasista Ampliar

De esta manera, Portugal quedó fuera y Cristiano Ronaldo jugó su último partido en mundiales. España sigue adelante en búsqueda de su segunda Copa del Mundo.