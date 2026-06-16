Tarjeta de Movilidad Mundial 2026: revelan las estaciones del Metro CDMX y Tren Ligero donde ya está disponible

La Tarjeta de Movilidad Integrada (MI) edición especial del Mundial 2026 ya comenzó a llegar a las estaciones del Metro y del Tren Ligero de la Ciudad de México. Se trata de un plástico conmemorativo que forma parte de las acciones impulsadas por el Gobierno capitalino para facilitar el transporte de residentes y visitantes durante la Copa Mundial de la FIFA.

La distribución arrancó de forma gradual durante junio de 2026 y miles de usuarios ya buscan adquirir esta edición especial, que además de funcionar como cualquier tarjeta MI, se ha convertido en un objeto de colección para aficionados al futbol. Autoridades capitalinas han informado que la producción alcanzará hasta 1.5 millones de unidades para atender la demanda generada por el torneo.

¿En qué estaciones del Metro y Tren Ligero ya se puede conseguir la tarjeta del Mundial 2026?

De acuerdo con reportes difundidos durante la segunda semana de junio, la Tarjeta MI edición Mundial 2026 ya se encuentra disponible en algunas taquillas del Sistema de Transporte Colectivo Metro y en la terminal Taxqueña del Tren Ligero. La distribución se realiza de manera progresiva, por lo que la disponibilidad puede variar dependiendo de cada estación.

Las autoridades recomiendan consultar directamente en taquillas o módulos de atención antes de acudir, ya que la alta demanda ha provocado que algunas existencias se agoten rápidamente.

Además del Metro y el Tren Ligero, la tarjeta también llegará a máquinas expendedoras y puntos de venta autorizados de otros sistemas de transporte de la capital.

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¿Cuánto cuesta la Tarjeta MI edición Mundial 2026?

El costo del plástico es similar al de una Tarjeta de Movilidad Integrada convencional. Dependiendo del sistema donde se adquiera, el precio oscila entre los 20 y 22 pesos, aunque algunas fuentes señalan que el costo base puede variar según el punto de venta y el saldo inicial que se agregue.

La tarjeta puede recargarse posteriormente en taquillas, máquinas automáticas o mediante aplicaciones compatibles con tecnología NFC.

El diseño conmemorativo incorpora elementos representativos de la Ciudad de México y referencias al Mundial 2026, incluyendo monumentos emblemáticos y personajes icónicos de la capital.

¿Qué transportes se pueden pagar con la Tarjeta MI del Mundial 2026?

Aunque cuenta con una imagen especial, la tarjeta mantiene exactamente las mismas funciones que cualquier Tarjeta de Movilidad Integrada.

Con ella es posible acceder a:

Metro CDMX

Metrobús

Cablebús

Trolebús

RTP

Tren Ligero

Ecobici

Tren Interurbano El Insurgente

Las autoridades de movilidad también confirmaron que esta tarjeta podrá utilizarse en algunos servicios especiales habilitados para el Mundial, incluyendo esquemas de transporte “Park & Ride” y “Ride” que conectan distintos puntos de la ciudad con el Estadio Ciudad de México.

Con la llegada de millones de visitantes durante la Copa del Mundo, el Gobierno de la Ciudad de México apuesta por fortalecer la movilidad y simplificar el acceso al transporte público. Mientras tanto, la Tarjeta MI Mundial 2026 ya comienza a convertirse en uno de los recuerdos más buscados por aficionados y coleccionistas que desean conservar una pieza histórica del torneo.