Defensa de El Chapo asegura que las cartas son falsas; Denunciará a 32 funcionarios mexicanos ante EE.UU.

El abogado de Joaquín “El Chapo” Guzmán, Gerardo Martínez Rincón Flores, reveló que presentará ante las autoridades de Estados Unidos un expediente que documenta presuntos actos de corrupción y delincuencia organizada que involucran a 32 funcionarios y exfuncionarios mexicanos de los tres niveles de gobierno.

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¿Qué contiene el expediente que presentará el abogado El Chapo?

En “Así Las Cosas con Enrique Hernández Alcázar”, Martínez Rincón Flores detalló que las pruebas incluyen videos, audios, fotografías y testimonios que presuntamente demuestran cómo diversas autoridades, en complicidad con cuerpos policiacos, han fabricado delitos, sembrado drogas y cometido atrocidades contra personas inocentes.

Estos expedientes ya habían sido enviados digitalmente, señaló, y la próxima semana acudirá de manera presencial a entregar el material restante en memorias USB ante las instancias estadounidenses y organismos internacionales de derechos humanos.

Al aire // "Las pruebas que mandé de nexos con el narcotráfico vinculan a alcaldes, gobernadores, gente de fiscalía... Todas las alturas de Gobierno".



@EnriqueEnVivo por #WRadio junto a Gerardo Martín Rincón, abogado de Joaquín Guzmán Loera. https://t.co/EsyqaYmB6S — Así Las Cosas PM (@asilascosasWPM) July 7, 2026

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¿Qué dijo sobre las cartas atribuidas a Joaquín Guzmán?

Por otra parte, aseguró que la serie de cartas que han sido atribuidas recientemente a su cliente en medios de comunicación son falsas, pues los manuscritos y las firmas no corresponden al Chapo Guzmán.

El abogado detalló que las acciones legales emprendidas ante dependencias internacionales buscan frenar las condiciones actuales de reclusión de Guzmán Loera en Estados Unidos, las cuales calificó como tortura debido al aislamiento extremo y la falta de ventilación, descartando que se esté negociando un traslado de prisión o un beneficio procesal a cambio de la información sobre los funcionarios.

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¿Cómo respondió a las críticas por asumir la defensa?

Ante los señalamientos por ser la defensa del narcotraficante, Martínez Rincón Flores rechazó la etiqueta de “narcoabogado”, y argumentó que su labor profesional no se dedica a defender o justificar delitos, sino a velar por el cumplimiento de los derechos humanos y el debido proceso.

De igual forma, destacó que desde hace casi dos décadas ofrece asesoría jurídica gratuita a comunidades vulnerables en México y que los recursos que sostienen su vida provienen de sus actividades empresariales en el sector hotelero y ganadero.

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