El Chapo insiste que lo regresen a México; el juez Cogan: “no tiene sentido”

En una nueva serie de cartas enviada a la Corte del Distrito Este de Nueva York el narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán aseguró que quiere ser extraditado voluntariamente a México para someterse a un nuevo proceso penal, y exigió además acceso a todo el expediente y que se le permita presentar una nueva apelación en su caso.

Las cartas, escritas a mano por el capo y en un inglés con múltiples inconsistencias y fallas gramaticales, fueron recibidas por la corte en las dos últimas semanas. Se trata de cinco misivas de un total de 16 cartas que el capo ha envido desde que fue condenado.

Sin embargo, la igual que en ocasiones anteriores el juez Brian Cogan desechó las peticiones afirmando, incluso, que algunas de ellas carecían de sentido.

Joaquín “El Chapo” Guzmán. Ampliar

¿Qué pidió Chapo Guzmán a la corte?

En las últimas misivas, todas escritas sin la asistencia de algún abogado, Chapo Guzmán reiteró que ese proceso penal en su contra que derivó en 2019 en una condena de prisión de por vida no fue bien llevado uy que, según el, es su derecho tener acceso a un nuevo juicio y que este sea llevado a cabo en su país.

En otra de las misivas Guzmán pidió que su proceso fuera desechado de plano; en otra pidió que le fueran enviados los documentos relacionados con la forma en cómo el jurado estableció su veredicto; y otro fue simplemente un reclamo relacionado con una condena que consideró injustas.

“Algunos de estos documentos carecen de sentido y ninguno tiene fundamento legal. En consecuencia, todos son DENEGADOS”, indica la resolución del juez Cogan.

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¿Por qué han sido rechazadas sus apelaciones?

En las múltiples cartas enviadas por Guzmán a la Corte luego de haber sido condenado, este ha insistido en peticiones que ya con anterioridad han sido resueltas como improcedentes o fuera de todo tiempo y contexto. Solicitar ser devuelto a México, país de donde se escapó dos veces de penales de alta seguridad, es una muestra de ello.

Peor más allá de las cartas Guzmán Loera ha promovido diversos recursos judiciales para tratar de revertir la condena que s ele impuso en febrero de 2019, tras un juicio por jurado en donde fue declarado culpable. En todos ha fracasado,

Por ejemplo, un año después de su sentencia, en septiembre de 2020, la defensa de Guzmán presentó ante el Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito un extenso recurso de 245 páginas. El argumento central era que no había tenido un juicio justo: según sus abogados, miembros del jurado habrían consultado en secreto noticias de prensa sobre el caso durante el proceso, violando las instrucciones del juez. También alegaron que las condiciones extremas de su detención —23 horas diarias en aislamiento, sin acceso regular a sus defensores ni a luz natural— habían impedido que preparara adecuadamente su defensa.

La respuesta llegó el 25 de enero de 2022. El panel de tres jueces del Segundo Circuito rechazó todos los argumentos y confirmó la sentencia. En su fallo, el tribunal señaló que el juez Cogan había conducido el juicio “con atención y equidad”, que no había evidencia de que el jurado hubiera sido influenciado de manera grave, y que las condiciones de detención —aunque severas— eran justificables dada la peligrosidad del acusado y sus antecedentes de fuga.

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¿Qué otros recursos legales ha intentado?

Derrotado en el Segundo Circuito, “El Chapo” intentó el último recurso disponible en la vía ordinaria de apelaciones: elevar el caso a la Corte Suprema de Estados Unidos. Sus abogados presentaron una petición “de certiorari”, solicitando que el máximo tribunal revisara las supuestas violaciones a su derecho a un juicio imparcial.

En junio de 2022, la Corte Suprema denegó la petición sin emitir opinión alguna. Para los expertos legales, esa negativa representó el fin del camino: ya no había tribunales superiores adonde acudir, y la condena de cadena perpetua quedó virtualmente blindada.

No obstante, Guzmán también ha intentado alguna defensa a través de recursos de habeas corpus —un mecanismo constitucional que permite a un preso alegar que está detenido ilegalmente— argumentando violaciones graves a sus derechos fundamentales. Alegó que su extradición desde México había sido ilegal, que las condiciones en la prisión ADX Florence (el penal de súper máxima seguridad donde está recluido desde 2019) constituían tortura, y que su defensa había sido incompetente.

Los tribunales desestimaron esas peticiones una por una. En diciembre de 2023, un juez federal en Nueva York rechazó una nueva petición de hábeas corpus en la que Guzmán solicitaba además la anulación del veredicto, un nuevo juicio y la designación de un abogado gratuito. El juez concluyó que no había “conducta inapropiada del gobierno ni deficiencia grave de la defensa” que justificara reabrir el caso

El año pasado, ya con casi seis años tras las rejas, “El Chapo” presentó lo que hasta ahora parece ser su último recurso formal ante los tribunales. Esta vez, alegó que el Departamento de Justicia había manipulado a testigos clave durante su juicio —una acusación que apuntaba directamente a la credibilidad de cooperadores del gobierno que testificaron en su contra, algunos de ellos antiguos socios del Cártel de Sinaloa—.

La Corte de Apelaciones del Segundo Circuito rechazó la solicitud en enero de 2025, por segunda ocasión reiterando que los argumentos no demostraban error legal suficiente para anular el juicio.

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