Jude Bellingham consoló a Gilberto Mora e intercambiaron camisetas

El autor de los dos primeros goles del encuentro de los Octavos de Final, protagonizó un momento increíble que le dio la vuelta al mundo. Después de la eliminación de México, se encontró con Gilberto Mora.

Gilberto Mora, de apenas 17 anos, é consolado por Bellingham após eliminação do México.



O camisa 10 da Inglaterra trocou camisas com ele. pic.twitter.com/eXweOohS9C — Doentes por Futebol ⚽ (@DoentesPFutebol) July 6, 2026

Desconsolado por la derrota, el jugador de 17 años se fue a los vestidores llorando, aunque en las escaleras, Jude Bellingham lo alcanzó y lo consoló, demostrando que en la cancha son rivales, pero al terminó del partido, son compañeros de profesión.

En los videos que circulan que en redes sociales, se aprecia como el jugador del Real Madrid se acerca a Mora, lo abraza y le dice unas palabras. Después se ve como Bellingham se quita su camiseta y se la entrega al jugador mexicano y luego le pide su jersey para dirigirse a los vestuarios.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: México, una Selección de la que sí debemos estar orgullosos: Francisco Javier González

En entrevista con el reportero Mauricio Ymay de TUDN, declaró que quedó maravillado con el mediocampo de México y fue un placer haber jugado en el mítico Estadio Ciudad de México: “Los jugadores de México son increíbles, ese mediocentro corre mucho, muy fuerte, juegan con mucho corazón, fue un placer jugar aquí en el Azteca contra ellos”.

También se despidió de toda la plantilla de México tras el silbatazo final, felicitando y consolando a todos los jugadores de la Selección Mexicana, en especial a Erik Lira que fue su marca todo el partido.