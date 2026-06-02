Finales del Mundial definidas en penales: cuántas han sido y quiénes salieron victoriosos

Cuando se habla de los partidos más dramáticos en la historia del futbol, pocas escenas superan a una final del Mundial definida en penales. Hasta hoy, eso ha ocurrido solamente tres veces en toda la historia de la Copa Mundial de la FIFA. Es decir, entre decenas de finales jugadas desde 1930, solo tres necesitaron llegar al límite absoluto para coronar al campeón. Y en esos casos, los equipos que lograron sobrevivir fueron Brasil, Italia y Argentina.

1994 FIFA World Cup Final Brazil / Lutz Bongarts Ampliar

La primera gran definición por penales en una final mundialista llegó en Estados Unidos 1994. Brasil e Italia empataron 0-0 en un partido tenso, cerrado y con muy poco margen para el error. Después de la prórroga, todo se resolvió en la tanda. Ahí, la Canarinha se impuso 3-2, en una serie que quedó marcada para siempre por el fallo de Roberto Baggio, cuyo disparo se fue por encima del arco. Ese cobro selló el cuarto título mundial para Brasil y abrió una nueva página en la historia de las finales.

La segunda vez ocurrió en Alemania 2006, en una final inolvidable entre Italia y Francia. El juego terminó 1-1 tras 120 minutos, en una noche que también quedó marcada por el cabezazo de Zinedine Zidane a Marco Materazzi y la expulsión del capitán francés. En los penales, Italia fue mucho más certera y ganó 5-3. El único fallo de la serie fue el de David Trezeguet, cuyo disparo pegó en el travesaño. Después, Fabio Grosso convirtió el cobro definitivo y le dio a la Azzurra su cuarto campeonato mundial.

TAMBIÉN TE PODRÍA INTERESAR: México y los Mundiales en casa: el historial que ilusiona al Tri rumbo a 2026

La tercera y más reciente llegó en Qatar 2022, en una final que para muchos ya está entre las mejores de todos los tiempos. Argentina y Francia empataron 3-3 en un duelo completamente salvaje, lleno de giros, tensión y goles decisivos. En la tanda, la Albiceleste ganó 4-2 y levantó su tercera Copa del Mundo. Fue la primera final mundialista definida en penales con seis goles en el tiempo regular y extra, lo que la convirtió en una rareza incluso dentro de este tipo de desenlaces extremos.

Por qué son tan pocas las finales del Mundial que llegan a penales

El dato también dice mucho sobre la historia del torneo. Antes de 1994, ninguna final había llegado empatada hasta el punto de necesitar penales; varias se resolvieron en tiempo extra y, en épocas más antiguas, incluso habría existido la posibilidad de un partido de desempate.

Argentina vs Francia: Final FIFA World Cup Qatar 2022 / Catherine Ivill Ampliar

Por eso, las tres tandas que sí definieron una Copa del Mundo tienen un peso especial: representan el instante más límite del futbol, cuando una selección pasa de la gloria eterna al dolor absoluto en cuestión de segundos. Y hasta ahora, solo Brasil, Italia y Argentina saben lo que es ganar un Mundial desde el manchón penal.