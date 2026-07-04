Francia vs Paraguay: el partido más caliente en la historia de los Mundiales se juega hoy en octavos de final

Francia y Paraguay se enfrentan hoy sábado en el Estadio de Filadelfia por los octavos de final del Mundial 2026, en lo que ya se perfila como el duelo con las condiciones más extremas de calor en la historia de la competencia. Según el reporte de la cuenta @madridsports_, la temperatura superficial del césped ya supera los 60ºC, antes del silbatazo inicial.

FIFA World Cup 2026 round of 16 Paraguay vs France / ANP Ampliar

¿Qué tan caliente está el clima para el Francia vs Paraguay?

El pronóstico para Filadelfia ubicaba el termómetro entre los 36 y los 40 grados al momento del arranque, programado para las 5 de la tarde hora local, con una sensación térmica que en algunos reportes supera los 40 grados por la humedad. El Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos mantiene vigente una alerta por calor extremo en la zona desde días antes del partido.

Paraguay vs France: Round Of 16 - FIFA World Cup 2026 / Image Photo Agency Ampliar

La superficie de juego, expuesta directamente al sol durante horas se calienta muchísimo más que el aire que la rodea, y eso es justo lo que reportó @madridsports_ en redes: Mientras el termómetro ambiental ronda los 40 grados, el césped mismo ya rebasaría los 60.

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¿Por qué se dice que es el partido más caliente en la historia de los Mundiales?

La combinación de una ola de calor prolongada en el este de Estados Unidos, la hora de inicio en pleno sol de la tarde y la falta de sombra en gran parte del estadio arma la tormenta perfecta térmica. Filadelfia venía de registrar 38 grados el día previo al partido, y las autoridades no esperan que la ola de calor ceda antes del fin de semana.

¿Se puede suspender el Francia vs Paraguay por el calor?

Suspender por calor, técnicamente no; pero sí se puede retrasar. El verdadero riesgo de aplazamiento no viene del termómetro sino del cielo: hay alta probabilidad de tormentas eléctricas en la segunda mitad del encuentro, y el protocolo de FIFA obliga a detener el juego y evacuar las tribunas ante la caída de rayos en las inmediaciones del estadio.

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Ya pasó antes en este mismo torneo: el Francia vs Irak se alargó una hora por una tormenta, y el México vs Ecuador también se retrasó por el mismo motivo.

¿Qué dicen los jugadores y Deschamps sobre el calor extremo?

Didier Deschamps, técnico de Francia, no se mostró preocupado en la conferencia previa. “El calor no influye en el hecho de atacar o defender”. Además aseguró que el equipo ya sabía lo que se venía y que aplicaron los protocolos necesarios para llegar preparados.

Kylian Mbappé Francia 2026 Ampliar

Désiré Doué, delantero francés, fue más específico sobre el desgaste físico: jugar con este calor implica sudar más, perder energía y arriesgar la lucidez conforme avanza el partido, aunque reconoció que el plantel se ha ido acostumbrando desde que llegaron a territorio estadounidense.

¿A quién enfrentarían Paraguay o Francia en Cuartos de Final?

Más allá del clima, lo que se define hoy es un boleto directo a cuartos de final del Mundial 2026. El ganador de este cruce enfrentará a Marruecos, que ya eliminó a Canadá con un contundente 3-0 en la ronda anterior. Para Francia, el objetivo es claro: gestionar el desgaste físico sin bajar el ritmo.

Para Paraguay, que llegó hasta aquí tras eliminar a Alemania en penales, la misión es aprovechar cualquier síntoma de fatiga en los franceses durante los últimos 20 minutos, cuando el calor acumulado suele pasar la factura más alta.