Marruecos elimina a Canadá y avanza con boleto en mano a los cuartos de final

Marruecos se convirtió en el primer invitado a los cuartos de final del Mundial 2026 tras imponerse con autoridad 3-0 a Canadá en el Houston Stadium. Aunque el conjunto norteamericano comenzó con mayor intensidad y generó las ocasiones más claras durante la primera mitad, la falta de contundencia terminó por pasarle factura frente a un rival que aprovechó prácticamente cada oportunidad que tuvo.

Marruecos avanza a cuartos de final Mundial 2026 / Eurasia Sport Images Ampliar

El partido cambió por completo al inicio del complemento. Al minuto 50, Achraf Hakimi asistió a Azzedine Ounahi, quien definió con un disparo cruzado para abrir el marcador.

Canadá intentó reaccionar con el ingreso de Alphonso Davies, pero nunca encontró la claridad necesaria para igualar el encuentro.

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Ounahi volvió a aparecer al 82’ con un gran remate para ampliar la ventaja marroquí y, cuando el encuentro agonizaba, Soufiane Rahimi sentenció el 3-0 al 90+8 tras un contragolpe encabezado por Brahim Díaz.

Con el triunfo, Marruecos avanzó a los cuartos de final, donde enfrentará al ganador de la serie entre Francia y Paraguay, mientras que Canadá puso fin a la mejor participación mundialista de su historia.