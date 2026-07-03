México vs Inglaterra cambiaría de horario por posibles tormentas eléctricas

El esperado duelo de octavos de final entre la Selección Mexicana y Inglaterra en el Estadio Ciudad de México podría sufrir un cambio de horario de última hora. Según información revelada por el narrador estrella de TUDN, Andrés Vaca, el partido se disputaría este domingo 5 de julio a las 12:00 del mediodía, en lugar de las 18:00 originalmente programadas.

Estadio Ciudad de México / Hector Vivas - FIFA Ampliar

Vaca, uno de los periodistas más cercanos a las fuentes del Tri y con amplio acceso en el Mundial 2026, compartió en sus redes sociales: “Me informan que el México vs Inglaterra se va a jugar a las 12:00 del mediodía el domingo”. Esta revelación ha encendido las redes y generado un intenso debate entre los aficionados, quienes ya se preparaban para un partido en horario vespertino. Sin el embargo, minutos después el narrador eliminó su publicación.

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Alberto Lati también fue de las primeras personas en dar a conocer la noticia con una publicación en la red social ‘X’: “El México vs Inglaterra se jugará a las 12 pm. Cambio de horario ya aprobado”. Hasta el momento, ni la FIFA ni los organizadores locales han confirmado oficialmente el ajuste. Sin embargo, un cambio así no sería extraño en un torneo de esta magnitud, donde factores como la transmisión internacional, la logística de los equipos o incluso las condiciones climáticas en la Ciudad de México con sol intenso al mediodía pueden influir en la decisión final.

Alberto Lati en X Ampliar

Los seguidores deben mantenerse atentos a los canales oficiales de la Selección Mexicana y la FIFA para cualquier anuncio definitivo. Este posible adelanto de seis horas representaría un reto adicional para ambos equipos. Para México, jugar bajo el sol del mediodía en la altura del Coloso de Santa Úrsula podría potenciar el factor local, pero también exigiría una mejor gestión de la energía.

Para Inglaterra, significaría enfrentar no solo la altitud y el ambiente hostil, sino también un horario poco habitual para sus jugadores y aficionados que verían el partido en la madrugada británica.