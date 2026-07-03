Suiza sin complicaciones accede a los octavos de final al vencer a Argelia

Suiza se quedó con el boleto a los octavos de final de la Copa del Mundo, luego de vencer a Argelia por marcador de 2 tantos a 0.

Switzerland vs Algeria - FIFA World Cup 2026 - Round of 32 / Anadolu Ampliar

Este duelo parecía ser mucho más parejo en la previa, pues eran dos equipos que se vieron de manera similar en la fase de grupos. Sin embargo, en el trámite del partido, los europeos fueron muy superiores, consiguiendo una anotación en cada tiempo.

Al minuto 10 del partido, Embolo, abrió el marcador, mientras que en la segunda parte con un gol de vestidor, Ndoye puso el segundo tanto.

TAMBIÉN TE PODRÍA INTERESAR: Congo vs Inglaterra: Sébastien Desabre recibe en plena conferencia la noticia de la muerte de su padre

Cuando agonizaba el encuentro, los suizos tuvieron más oportunidades de encontrar el gol. Sin embargo, las redes no se volvieron a mover, y de esta manera, Suiza ganó frente a Argelia por dos a cero.

Ahora Suiza ya está en octavos de final y espera rival que saldrá en el duelo entre Colombia y Ghana.