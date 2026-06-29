Jubilación a los 55 sin Afore: Sheinbaum decretó pensión garantizada para estos trabajadores

El decreto federal permite la jubilación anticipada sin Afore para trabajadores del régimen tradicional con pensión garantizada.

Quienes siguen de cerca nuestras entregas en W Radio ya conocen las reglas básicas de la jubilación anticipada y los cambios que han quedado en el Diario Oficial de la Federación por el gobierno de Claudia Sheinbaum. Hemos hablado de las edades, de cómo van bajando los requisitos con el paso de los años y de varios detalles de este nuevo esquema.

Pero hay una línea que divide por completo a los trabajadores del Estado y que, para muchos, es la diferencia entre poder jubilarse antes o quedarse fuera del beneficio. Y no tiene que ver con la edad, sino con algo mucho más importante: dónde está tu dinero para el retiro.

Porque este decreto no es para todos. Está pensado para quienes nunca dieron el salto a una Afore y se quedaron en el viejo sistema de pensiones del ISSSTE. De eso vamos a hablar hoy, de la jubilación anticipada con pensión garantizada... pero sin Afore.

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¿Quiénes pueden jubilarse a los 55 sin Afore?

Se trata de trabajadores que siguen dentro del régimen del Artículo Décimo Transitorio del ISSSTE, un esquema anterior al de las cuentas individuales.

A diferencia del modelo actual, estas personas no tienen una Afore donde se acumula su ahorro. Su pensión sale de un fondo común administrado por el Estado, y por eso el gobierno puede garantizarles un pago mensual de por vida. Con las reglas que están vigentes hoy, la jubilación anticipada puede llegar alrededor de los 55 años en el caso de las mujeres y algunos años después para los hombres, dependiendo del calendario de transición que les corresponda.

¿Por qué el decreto no aplica para quienes tienen Afore?

En el sistema de Afores, cada trabajador tiene su propia cuenta individual. Ahí se guarda su ahorro, los rendimientos dependen del mercado y el dinero acumulado es el que define cuánto recibirá al jubilarse.

En cambio, el régimen tradicional funciona de otra manera. Ahí el Estado es quien cubre la pensión. Por eso el retiro anticipado con una pensión garantizada solo puede aplicarse para quienes nunca migraron al sistema de cuentas individuales.

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¿Cómo se calcula la pensión en este esquema?

La pensión no se calcula sobre todo el dinero que recibes cada quincena. El ISSSTE toma en cuenta únicamente el sueldo básico. Eso significa que las compensaciones adicionales no entran en la cuenta, los bonos y estímulos desaparecen al momento del retiro y el ingreso final dependerá del salario que oficialmente tengas registrado ante la institución.

A diferencia de las Afores, donde cada peso ahorrado suma, aquí las reglas son más estrictas. Por eso es tan importante revisar cómo está integrado tu salario antes de tomar la decisión de jubilarte.

Requisitos para acceder a la jubilación anticipada

Para iniciar el trámite bajo este esquema es indispensable cumplir con:

Pertenecer al régimen Décimo Transitorio del ISSSTE. (Importantísimo)

No haber migrado a una Afore.

Tener alrededor de 30 años de servicio, o 28 años en el caso de muchas trabajadoras.

Cumplir con la edad que marque el calendario vigente.

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¿Por qué este beneficio es limitado?

Porque el sistema de reparto solidario cada vez tiene menos integrantes.

La gran mayoría de los trabajadores que hoy ingresan al servicio público ya cotiza mediante cuentas individuales. Eso hace que este tipo de jubilación sea cada vez más raro y, para muchos, hasta un privilegio de otra generación.

El decreto de la presidenta Claudia Sheinbaum no creó un nuevo sistema de pensiones. Lo que hizo fue fortalecer uno que ya venía existiendo y que poco a poco se está cerrando por una cuestión generacional. Por eso, la jubilación a los 55 años sin Afore no es una opción para todos. Es un beneficio muy específico para trabajadores del ISSSTE que permanecieron en el régimen tradicional y que todavía conservan el derecho a una pensión de por vida respaldada por el Estado.

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