México vs Inglaterra: Cambia horario por pronóstico de tormentas

El Estadio Ciudad de México será la sede del encuentro entre México e Inglaterra / Hannah Peters - FIFA

Cambia de horario el partido entre México e Inglaterra correspondiente a los octavos de final de la Copa del Mundo 2026. La decisión responde al pronóstico de tormentas eléctricas para la Ciudad de México y a la implementación de medidas preventivas para garantizar la seguridad de jugadores, aficionados y personal operativo.

Cambio busca prevenir afectaciones por el clima

La modificación del horario tiene como objetivo reducir el riesgo de interrupciones derivadas de fenómenos meteorológicos, además de facilitar el desarrollo del operativo de seguridad antes y después del encuentro.

La decisión también considera la experiencia del partido entre México y Ecuador, en el que las condiciones climáticas obligaron a reforzar los protocolos establecidos para este tipo de eventos.

México no ha recibido gol en los últimos cuatro partidos. / Doug Zimmerman/ISI Photos Ampliar

Ajuste también responde a la logística del torneo

El nuevo horario fue definido tras revisar la programación general de los octavos de final y evitar afectaciones al resto de los encuentros previstos para la jornada dominical.

Se analizó especialmente el calendario del partido entre Brasil y Noruega, con el propósito de impedir posibles conflictos de horarios en caso de una prolongación del encuentro entre México e Inglaterra mediante tiempos extra o tanda de penales.

Inglaterra venció a RD del Congo para clasificar a la siguiente fase. / NurPhoto Ampliar

Operativo iniciará desde las primeras horas

Como parte del ajuste, las puertas del Estadio Ciudad de México abrirán desde las 8:00 de la mañana y el dispositivo de seguridad comenzará aproximadamente seis horas antes de lo previsto originalmente.

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Las autoridades implementarán un despliegue anticipado de elementos de seguridad, movilidad, protección civil y servicios de emergencia para facilitar el ingreso del público y atender el incremento de asistentes en los alrededores del inmueble.

México buscará el pase a cuartos de final

El Tricolor enfrentará a Inglaterra en uno de los partidos más esperados de los octavos de final del Mundial 2026.

Thomas Tuchel y Javier Aguirre se enfrentarán por el pase a los cuartos de final. Ampliar

El encuentro marcará la despedida de la Selección Mexicana de los estadios nacionales antes de una eventual participación en las siguientes rondas del torneo, que se disputarán en Estados Unidos.