Jubilación a los 57 años en ISSSTE: Sheinbaum decretó retiro anticipado para nacidos en 1971

El decreto impulsado desde el gobierno federal permite que trabajadores del ISSSTE nacidos en 1971 puedan jubilarse a los 57 años a partir de 2028, siempre que cumplan con el régimen Décimo Transitorio.

En otras ocasiones aquí en W Radio ya te hemos explicado cómo funciona el régimen Décimo Transitorio y el freno al aumento en la edad de retiro dentro del ISSSTE, un cambio impulsado por el gobierno federal y respaldado por la presidenta Claudia Sheinbaum. Lo hemos platicado varias veces, pero ahora ese ajuste ya dejó de ser algo lejano y empieza a ponerle nombre y apellido a quienes podrán aprovecharlo.

Así que, si naciste en 1971, hay buenas noticias porque tu jubilación anticipada ya tiene una fecha marcada en el calendario. Te contamos.

¿Por qué los nacidos en 1971 podrán jubilarse a los 57 años?

Todo tiene que ver con el nuevo calendario de retiro del ISSSTE. Hoy, la edad mínima para que un hombre pueda jubilarse es de 58 años, pero la ley establece que ese requisito irá bajando un año cada tres años.

Por eso, a partir del 1 de enero de 2028, la edad mínima se reducirá a 57 años.

Y aquí es donde se acomodan las piezas. Los hombres nacidos en 1971 cumplirán justamente 57 años durante 2028, así que podrán acceder a la jubilación anticipada en cuanto se active esta nueva etapa del calendario, sin tener que esperar más tiempo, como habría ocurrido con las reglas de antes.

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¿Qué requisitos te pide el ISSSTE para jubilarte a los 57 años?

El ISSSTE le echa una revisada completa a tu expediente antes de autorizar la jubilación, así que hay varios puntos que debes tener cubiertos.

Estar dentro del régimen Décimo Transitorio. Si en algún momento te cambiaste a una Afore o aceptaste bonos de pensión, este beneficio ya no aplica.

Tener al menos 30 años de servicio cotizados. Sin esa antigüedad, no hay forma de acceder al retiro anticipado.

Mantener un historial válido de cotización dentro del sistema tradicional de reparto.

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¿Qué debes hacer si naciste en 1971 y te quieres jubilar?

Aunque esto entra en vigor hasta 2028, lo mejor es no dejar todo para el último momento. Desde ahora conviene sacar la carpeta, desempolvar papeles y revisar que todo esté en orden.

Checa tu hoja única de servicios, confirma que tus años cotizados estén bien registrados y corrige cualquier detalle que encuentres antes de que llegue la fecha. Y si algo no te cuadra o tienes dudas sobre tu situación, date una vuelta por el ISSSTE para saber exactamente cómo está tu expediente.

Porque aunque todavía faltan algunos años, para la generación de 1971 el reloj de la jubilación ya empezó a correr y, como decimos por acá, más vale prevenir que andar después a las carreras buscando papeles y haciendo filas de última hora.

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