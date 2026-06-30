Nuevo calendario pensión Bienestar julio-agosto: cuándo depositan y orden tentativo por apellido

El nuevo calendario tentativo del Bienestar para julio de 2026 iniciaría con depósitos según la primera letra del apellido de cada beneficiario.

Millones de personas que reciben algún apoyo de la Secretaría de Bienestar ya están echando cuentas y esperando el cuarto depósito de 2026, correspondiente al bimestre julio-agosto. Aunque el calendario oficial todavía no se publica, ya se perfila el orden en que caerán los pagos, tomando como referencia la primera letra del apellido paterno, tal y como ha ocurrido en los bimestres anteriores.

¿Cómo será el orden de pagos de Bienestar en julio de 2026?

Si se mantiene la misma mecánica de siempre, las dispersiones arrancarían en orden alfabético y quedarían más o menos así:

Apellidos con letra A en el día 1.

Apellidos con letra B en el día 2.

Apellidos con letra C en los días 3 y 4.

Apellidos con letras D, E y F el día 5.

Después de esos primeros días, el calendario sigue avanzando con el resto del abecedario hasta cubrir a todas las personas beneficiarias. Ojo, este todavía no es el calendario oficial, pero en los pagos anteriores la Secretaría de Bienestar ha respetado prácticamente el mismo esquema.

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¿Cuándo se publicará el calendario oficial de Bienestar?

Hasta este momento, la Secretaría de Bienestar no ha confirmado las fechas exactas del calendario julio-agosto de 2026. Sin embargo, si se repite el comportamiento de otros bimestres, los depósitos podrían arrancar en los primeros días de julio, probablemente entre el 1 y el 2 de julio.

¿Cuánto van a depositar en julio de 2026?

Los montos se mantienen sin cambios respecto a los bimestres anteriores. Los pagos confirmados por programa son los siguientes:

Adultos Mayores: 6,400 pesos.

Personas con Discapacidad: 3,300 pesos.

Mujeres Bienestar (60 a 64 años): 3,100 pesos.

Madres Trabajadoras: 1,650 pesos.

¿Qué pago es y cuántos faltan en 2026?

El depósito de julio-agosto corresponde al cuarto pago del año. Después de este, ya solo quedarán dos dispersiones más para cerrar 2026: la de septiembre-octubre y la de noviembre-diciembre.

Así que si eres beneficiario de alguno de estos programas, ya falta poco para que vuelva a sonar la notificación del banco y caiga el siguiente apoyo del Bienestar.

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