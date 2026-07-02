México vs Inglaterra: cuánto cuestan los boletos en reventa para los octavos de final

Con el partido de octavos de final entre México e Inglaterra a disputarse el domingo 5 de julio en el Estadio Ciudad de México, por el Mundial 2026 conseguir un boleto se ha convertido en una misión casi imposible. La reventa disparó los precios y algunas entradas ya se ofrecen en casi medio millón de pesos.

Selección Mexicana / Ryan Pierse - FIFA Ampliar

¿Por qué los boletos para México vs Inglaterra están tan caros?

La alta demanda tiene una explicación clara. Se trata del último partido de la Copa del Mundo 2026 que se jugará en territorio mexicano y, además, la Selección Mexicana buscará avanzar a los cuartos de final por primera vez desde 1986.

México vs Alemania Federal. 24 de junio de 1986. / picture alliance Ampliar

La expectativa por ver al Tri enfrentar a Inglaterra ha provocado que los boletos disponibles desaparezcan del sitio oficial de FIFA, dejando la reventa como la única alternativa para muchos aficionados.

Aunque FIFA podría liberar algunas localidades de última hora, por ahora las plataformas de reventa concentran prácticamente toda la oferta disponible.

TAMBIÉN TE PODRÍA INTERESAR: Inglaterra afina detalles en la cantera de Pumas antes del duelo frente a México en el Mundial 2026

¿Cuánto cuestan los boletos en reventa para México vs Inglaterra?

En sitios especializados como StubHub, los precios alcanzan cifras históricas. A tres días del encuentro, estos son algunos de los costos publicados:

Sección 665: $72,042 MXN

Sección 666: $75,644 MXN

Sección 636: $78,856 MXN

Sección 667: $80,345 MXN

Sección 460: $91,578 MXN

Sección 422: $100,102 MXN

Sección 117: $180,663 MXN

Sección 257: $212,430 MXN

Sección PC22: $341,893 MXN

Sección 126A: $478,196 MXN

El boleto más costoso disponible ronda los 478 mil pesos, una cifra cercana al medio millón por una sola entrada.

Los cargos adicionales elevan todavía más el precio

El costo publicado no es el monto final que pagan los compradores. Las plataformas de reventa aplican cargos por servicio, entrega e impuestos, lo que puede incrementar el precio alrededor de un 20% adicional sobre el valor de cada boleto.

Harry Kane marcó los goles que le dieron la victoria a Inglaterra. / Chris Brunskill/Fantasista Ampliar

Esto significa que una entrada publicada en casi 478 mil pesos podría terminar costando más de 570 mil pesos una vez agregadas todas las comisiones.

¿Cuánto cuestan los boletos Hospitality de FIFA?

Las experiencias Hospitality también continúan disponibles, aunque con precios elevados. Dependiendo de la categoría elegida, los paquetes oficiales tienen costos que van aproximadamente de 178 mil a 245 mil pesos por persona, incluyendo servicios premium dentro del estadio.

Selección Mexicana Estadio CDMX / Anadolu Ampliar

Sin embargo, incluso estas opciones resultan más económicas que algunos boletos convencionales ofrecidos actualmente en la reventa.

¿Todavía se pueden conseguir boletos oficiales?

Por ahora, el portal oficial de FIFA ya no muestra disponibilidad para el partido entre México e Inglaterra. No obstante, como ocurrió durante otros encuentros del Mundial, existe la posibilidad de que se liberen algunas localidades conforme se acerque la fecha del partido, ya sea por cancelaciones o ajustes en la distribución de entradas.

TAMBIÉN TE PODRÍA INTERESAR: ¡Golpe de autoridad! España golea a Austria y avanza a Octavos de Final del Mundial 2026

Por ello, los aficionados que aún buscan un boleto deberán mantenerse atentos al sistema oficial antes de recurrir a la reventa.

¿Qué sigue para México en el Mundial 2026?

La Selección Mexicana enfrentará a Inglaterra el domingo 5 de julio a las 18:00 horas en el Estadio Ciudad de México, en un duelo de octavos de final que marcará la despedida de la Copa del Mundo del país anfitrión. El Tri buscará su quinta victoria consecutiva en el torneo y un boleto a los cuartos de final, instancia que no alcanza desde el Mundial de 1986.