Inglaterra afina detalles en la cantera de Pumas antes del duelo frente a México en el Mundial 2026
La selección inglesa eligió las instalaciones universitarias como centro de entrenamiento mientras se prepara para enfrentar al Tricolor en los octavos de final.
La Selección de Inglaterra comenzó su preparación para el partido de octavos de final del Mundial 2026 frente a México con sesiones de entrenamiento en las instalaciones de cantera de Pumas, al sur de la Ciudad de México.
El conjunto europeo permanecerá en ese complejo durante los días previos al encuentro programado para el próximo 5 de julio en el Estadio Ciudad de México.
La decisión forma parte de la logística establecida por la delegación inglesa para adaptar al plantel a las condiciones de altura de la capital mexicana y preparar uno de los compromisos más importantes de la fase de eliminación directa. Las instalaciones universitarias cuentan con infraestructura especializada para recibir selecciones internacionales durante el torneo.
Cantera de Pumas recibe a una de las favoritas
El complejo deportivo de Pumas fue elegido como sede de entrenamiento debido a sus condiciones técnicas y de operación. Ahí, el cuerpo técnico encabezado por Thomas Tuchel buscará ajustar aspectos tácticos y físicos antes del enfrentamiento ante el equipo dirigido por Javier Aguirre.
La presencia de Inglaterra también representa un reconocimiento a la calidad de las instalaciones utilizadas habitualmente por las fuerzas básicas y el primer equipo universitario, que durante el Mundial forman parte de la infraestructura disponible para las selecciones participantes.
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México e Inglaterra reanudan una rivalidad histórica
El partido marcará un nuevo capítulo entre dos selecciones con antecedentes mundialistas y amistosos a lo largo de varias décadas. Aunque Inglaterra domina el historial general entre ambos equipos, México mantiene un recuerdo importante como local.
La última victoria del Tricolor sobre el conjunto inglés ocurrió el 9 de junio de 1985 en el entonces Estadio Azteca, cuando un gol de Luis Flores otorgó el triunfo por 1-0. Desde ese encuentro, los enfrentamientos más recientes favorecieron al representativo europeo.
El Tri buscará romper una larga racha
Además del boleto a los cuartos de final, el compromiso representa una oportunidad para que la Selección Mexicana rompa una sequía de resultados oficiales frente a Inglaterra.
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El equipo nacional llega con confianza después de avanzar como líder de su grupo y eliminar a Ecuador sin recibir anotaciones, mientras que Inglaterra consiguió su clasificación tras remontar a República Democrática del Congo con un doblete de Harry Kane.
Alta expectativa por uno de los partidos estelares de octavos
La eliminatoria entre México e Inglaterra figura entre los encuentros más atractivos de los octavos de final del Mundial 2026. El ambiente en la capital del país aumentó conforme se acerca el partido, que además será el último del Tricolor en territorio mexicano antes de una eventual fase final en Estados Unidos.
Con ambos equipos instalados en la Ciudad de México y en plena preparación, la atención se centra ahora en un duelo que pondrá frente a frente a uno de los anfitriones del torneo y a una de las selecciones con mayor tradición del futbol internacional.