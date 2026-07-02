Inglaterra afina detalles en la cantera de Pumas antes del duelo frente a México en el Mundial 2026

Harry Kane marcó los goles que le dieron la victoria a Inglaterra. / Chris Brunskill/Fantasista

La Selección de Inglaterra comenzó su preparación para el partido de octavos de final del Mundial 2026 frente a México con sesiones de entrenamiento en las instalaciones de cantera de Pumas, al sur de la Ciudad de México.

El conjunto europeo permanecerá en ese complejo durante los días previos al encuentro programado para el próximo 5 de julio en el Estadio Ciudad de México.

El Estadio Azteca es uno de los estadios más grandes y emblemáticos del mundo / Chris Brunskill/Fantasista Ampliar

La decisión forma parte de la logística establecida por la delegación inglesa para adaptar al plantel a las condiciones de altura de la capital mexicana y preparar uno de los compromisos más importantes de la fase de eliminación directa. Las instalaciones universitarias cuentan con infraestructura especializada para recibir selecciones internacionales durante el torneo.

Cantera de Pumas recibe a una de las favoritas

El complejo deportivo de Pumas fue elegido como sede de entrenamiento debido a sus condiciones técnicas y de operación. Ahí, el cuerpo técnico encabezado por Thomas Tuchel buscará ajustar aspectos tácticos y físicos antes del enfrentamiento ante el equipo dirigido por Javier Aguirre.

México venció a Ecuador para clasificar a los octavos de final. / Eurasia Sport Images Ampliar

La presencia de Inglaterra también representa un reconocimiento a la calidad de las instalaciones utilizadas habitualmente por las fuerzas básicas y el primer equipo universitario, que durante el Mundial forman parte de la infraestructura disponible para las selecciones participantes.

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México e Inglaterra reanudan una rivalidad histórica

El partido marcará un nuevo capítulo entre dos selecciones con antecedentes mundialistas y amistosos a lo largo de varias décadas. Aunque Inglaterra domina el historial general entre ambos equipos, México mantiene un recuerdo importante como local.

México ganó 1-0 el encuentro de 1985. / David Cannon Ampliar

La última victoria del Tricolor sobre el conjunto inglés ocurrió el 9 de junio de 1985 en el entonces Estadio Azteca, cuando un gol de Luis Flores otorgó el triunfo por 1-0. Desde ese encuentro, los enfrentamientos más recientes favorecieron al representativo europeo.

El último encuentro en territorio nacional entre México e Inglaterra fue en 1985 / David Cannon Ampliar

El Tri buscará romper una larga racha

Además del boleto a los cuartos de final, el compromiso representa una oportunidad para que la Selección Mexicana rompa una sequía de resultados oficiales frente a Inglaterra.

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El equipo nacional llega con confianza después de avanzar como líder de su grupo y eliminar a Ecuador sin recibir anotaciones, mientras que Inglaterra consiguió su clasificación tras remontar a República Democrática del Congo con un doblete de Harry Kane.

Alta expectativa por uno de los partidos estelares de octavos

La eliminatoria entre México e Inglaterra figura entre los encuentros más atractivos de los octavos de final del Mundial 2026. El ambiente en la capital del país aumentó conforme se acerca el partido, que además será el último del Tricolor en territorio mexicano antes de una eventual fase final en Estados Unidos.

La afición mexicana no deja de celebrar las victorias de México en el torneo. / Alfredo Martinez Ampliar

Con ambos equipos instalados en la Ciudad de México y en plena preparación, la atención se centra ahora en un duelo que pondrá frente a frente a uno de los anfitriones del torneo y a una de las selecciones con mayor tradición del futbol internacional.