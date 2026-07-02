Portugal vs Croacia EN VIVO: alineaciones y dónde ver los dieciseisavos de final del Mundial 2026

Portugal y Croacia se miden en los dieciseisavos de final en el Estadio de Toronto. Ambas selecciones quedaron en segundo lugar en su respectivo grupo.

Cristiano Ronaldo / Hannah Peters - FIFA Ampliar

¿Cómo llega Portugal a los dieciseisavos de final?

Los dirigidos por Roberto Martínez comenzaron con un empate ante la República Democrática del Congo, João Neves puso el primero apenas a los 6 minutos, en el agregado del primer tiempo, Yoane Wissa puso el 1 por 1 definitivo, lo que ocasionó críticas hacia Cristiano Ronaldo y compañía.

Los portugueses tomaron personal todo lo que se decía en los medios de comunicación y redes sociales, por lo que salieron con todo ante Uzbekistán y les anotaron 5 goles; doblete de Cristiano Ronaldo, otro más de Nuno Mendes, autogol de Abduvokhid Nematov y Rafael Leão cerró la goleada.

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En el partido por el liderato en Miami, Colombia lució mejor, con más llegadas al arco rival y más posesión de balón, estuvieron cerca de llevarse los tres puntos con la anotación de Davinson Sánchez, aunque fue anulado por fuera de lugar y el encuentro terminó sin goles.

Posible alineación (4-2-3-1):

Diogo Costa; João Cancelo, Ruben Dias, Renato Veiga, Nuno Mendes; Vitinha, João Neves, Bruno Fernandes; João Félix, Pedro Neto, Cristiano Ronaldo.

Luka Modrić / Joosep Martinson - FIFA Ampliar

¿Cómo llega Croacia ante Portugal?

Los dirigidos por Zlatko Dalić empezaron con el pie izquierdo ante Inglaterra, cayeron 4 goles por 2, aunque se fueron igualados al medio tiempo, no tuvieron respuesta en la segunda mitad.

Ante Panamá fue un juego cerrado, sin muchas aproximaciones a los arcos rivales, no fue hasta el minuto 54, cuando Ante Budimir puso el único tanto del partido y los croatas obtuvieron sus primeros puntos en el Mundial.

En el encuentro por el segundo lugar del Grupo L, Croacia y Ghana se enfrentaron en Filadelfia. Petar Sucic anotó el primero al 31´ y los croatas se fueron con ventaja al descanso, en la segunda mitad, Derrick Luckhassen empató el marcador, aunque al minuto 83, Nikola Vlašić le dio la victoria y el segundo puesto a los Vatreni.

Posible alineación (4-2-3-1):

Dominik Livakovic; Josip Stanišić, Josip Šutalo, Marin Pongracic, Ivan Perisic; Mateo Kovacic, Luka Modrić, Petar Sucic; Nikola Vlašić, Martin Baturina, Ante Budimir.

Historial entre Portugal y Croacia

Se han enfrentado en 10 ocasiones, dejando un saldo positivo para Portugal que ha ganado 7 juegos, mientras que Croacia solo ha vencido a los portugueses una vez y dos empates. El último juego fue en favor de los croatas en junio de 2024 con marcador de 2 goles por 1.

¿Qué sigue para el ganador?

El ganador de este encuentro se enfrentará el próximo lunes 6 de julio al vencedor entre España y Austria por el pase a los cuartos de final.

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Portugal vs Croacia DÓNDE, CUÁNDO Y A QUÉ HORA VER