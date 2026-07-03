Inglaterra oculta la ubicación de su hotel en CDMX antes de enfrentar a México en octavos del Mundial 2026

Inglaterra mantendrá en secreto el hotel donde se concentrará en la Ciudad de México antes de enfrentar al Tricolor. La medida busca proteger el descanso de los jugadores de Thomas Tuchel de cara al duelo de octavos de final del Mundial 2026, este domingo 5 de julio en el Estadio Ciudad de México.

Harry Kane anotó los dos goles en favor de Inglaterra. / NurPhoto Ampliar

¿Por qué Inglaterra quiere ocultar su hotel?

La Federación Inglesa de Fútbol teme repetir el episodio que vivió Ecuador días atrás, cuando cientos de aficionados mexicanos se plantaron frente al hotel de la selección sudamericana para impedirles dormir con tambores, bocinas, cláxones y motocicletas a todo volumen.

Inglaterra Copa del Mundo FIFA 2026 / Jean Catuffe Ampliar

Después del incidente, Ecuador presentó una queja formal ante la FIFA por lo ocurrido. Con ese antecedente fresco, el cuerpo técnico de Inglaterra decidió no arriesgarse para que ningún aficionado ubique el sitio de concentración antes del choque contra México.

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¿Qué le pasó a Ecuador con la “serenata” mexicana?

La afición mexicana organizó una concentración nocturna masiva a las afueras del hotel donde se hospedaba Ecuador, con el objetivo declarado de alterar el sueño de los jugadores antes de su partido en la capital. La escena se replicó en redes sociales y encendió las alarmas en el resto de las delegaciones que aún tienen partido pendiente en la Ciudad de México, entre ellas Inglaterra.

La afición mexicana no deja de celebrar las victorias de México en el torneo. / Alfredo Martinez Ampliar

¿Dónde se hospedará la selección inglesa?

No se ha confirmado oficialmente el hotel. Algunas versiones apuntan a que podría tratarse del mismo inmueble que ocupó Ecuador, el Hotel The Westin Santa Fe, en Álvaro Obregón, aunque esto no está verificado. Lo que sí trascendió es que Inglaterra retrasaría su llegada a la capital lo más posible para reducir el tiempo de exposición pública antes del partido.

Aunque el reglamento de la FIFA obliga a las selecciones a estar en la sede al menos 24 horas antes del silbatazo inicial, lo que limita el margen real para mantener el secreto.

¿Cuándo llega Inglaterra a México y dónde entrena?

El plantel de Tuchel aterrizará el viernes 3 de julio alrededor de las 15:00 horas en el aeropuerto de Toluca, donde lo recibirán elementos de la Guardia Nacional y corporaciones de seguridad.

Inglaterra / Eddie Keogh - The FA Ampliar

Con esto, el equipo tendría 48 horas para adaptarse a la altitud de la Ciudad de México antes de saltar a la cancha. Para los entrenamientos, la Federación Inglesa eligió La Cantera de Pumas, en instalaciones de la UNAM, donde el equipo trabajará a puerta cerrada el sábado 4 de julio.

¿A qué hora juegan México e Inglaterra y dónde?

El partido de octavos de final se disputará el domingo 5 de julio a las 18:00 horas (tiempo del centro de México) en el Estadio Ciudad de México.

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El ganador avanzará a cuartos de final del Mundial 2026, por lo que ambas selecciones llegan con máxima exigencia: México, dirigido por Javier “Vasco” Aguirre, acumula cuatro triunfos sin recibir gol en el torneo, mientras que Inglaterra clasificó tras remontarle a República Democrática del Congo con un doblete de Harry Kane.

¿Qué otras medidas tomará Inglaterra para dormir bien?

Además de esconder el hotel, la delegación inglesa contempla que sus jugadores usen tapones para los oídos y dispositivos de ruido blanco durante la noche previa al partido. También se prevé la entrega de productos naturales para conciliar el sueño y un refuerzo de seguridad en los alrededores del hospedaje por parte de las autoridades capitalinas, con el fin de evitar que se repita el hostigamiento sufrido por Ecuador.

La afición mexicana, mientras tanto, ya organiza en redes sociales una posible “serenata” para la noche del sábado. El desenlace deportivo llega el domingo 5 de julio a las 18:00 horas: México e Inglaterra se juegan el pase a cuartos de final del Mundial 2026 en el Estadio Ciudad de México, en uno de los cruces más atractivos de los octavos.