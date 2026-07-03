“Encabronado”: Javier Aguirre explota por el cambio de horario del México vs Inglaterra en el Mundial 2026

Javier Aguirre explota por el cambio de horario del México vs Inglaterra en el Mundial 2026 / Luke Hales

Javier Aguirre criticó el cambio de horario del partido México vs Inglaterra en los octavos de final del Mundial 2026. El duelo se jugará el domingo 5 de julio en el Estadio Ciudad de México, ahora a las 12:00 PM CDMX. El técnico de la Selección Mexicana aseguró que la modificación afecta toda su planeación previa.

Javier Aguirre / Luke Hales Ampliar

¿Por qué Javier Aguirre explotó por el cambio de horario del México vs Inglaterra?

La molestia de Javier Aguirre viene directamente de la reprogramación que hizo la FIFA para el duelo de octavos de final entre México e Inglaterra. El partido estaba pensado para disputarse en un horario nocturno, pero fue movido a las 12:00 del día, algo que cambió por completo la logística del equipo mexicano.

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El técnico del Tri fue claro: no se trata solo de “ajustar una hora”, sino de alterar todo el plan del día de partido. Desde la alimentación hasta la activación física, todo estaba armado con base en un calendario ya trabajado.

Aguirre no ocultó su enojo al señalar que este tipo de decisiones deberían, al menos, ser consultadas con los cuerpos técnicos. Para él, la localía en el Estadio Ciudad de México pierde parte de su ventaja cuando el horario no es el habitual para la Selección Mexicana.

¿Qué dijo Javier Aguirre sobre jugar a las 12 PM en el Estadio Azteca?

El técnico fue directo en su postura: no le gusta jugar al mediodía. Explicó que su equipo ya tenía una rutina establecida para partidos vespertinos, especialmente a las 6:00 PM, horario en el que considera que el rendimiento del Tri ha sido mejor.

Aguirre detalló que el cambio rompe el cronograma habitual del día del partido: desayuno, activación, charla técnica y comida se ven movidos varias horas. En sus palabras, esto obliga a “reprogramar todo” y hasta “madrugar de más”, algo que afecta la concentración del grupo.

También recordó que la Selección Mexicana no suele jugar a esa hora desde hace décadas, lo que complica aún más la adaptación. Para el técnico, no es un detalle menor: es una modificación que impacta directamente en el rendimiento competitivo.

México Vs Inglaterra podría cambiar de horario por posibles tormentas eléctricas / Carl Recine Ampliar

¿Cómo afecta el cambio de horario a la Selección Mexicana?

Más allá del enojo, el cambio tiene consecuencias prácticas. El cuerpo técnico tendrá que ajustar cargas físicas, tiempos de descanso y rutinas de activación en un margen más corto de lo previsto.

Jugar al mediodía en la Ciudad de México también implica condiciones distintas de temperatura y ritmo de juego. Aunque el Estadio Ciudad de México es conocido por su altura y exigencia, el horario de 12:00 PM puede acelerar el desgaste físico, especialmente en un partido de eliminación directa.

Además, el ajuste obliga a modificar la logística del hotel de concentración, transporte y tiempos de llegada al estadio. Todo esto reduce el margen de error de la planificación, algo que Aguirre considera clave en un partido contra una selección de alto nivel como Inglaterra.

¿Qué postura tiene la FIFA sobre el cambio de horario del México vs Inglaterra?

La FIFA tomó la decisión de ajustar el horario dentro de la programación general del torneo, priorizando la transmisión global y la distribución de partidos en distintas franjas horarias.

Aunque este tipo de cambios no son nuevos en competencias internacionales, suelen generar fricción con los cuerpos técnicos, que ya tienen planes cerrados con semanas de anticipación.

Aguirre dejó claro que, aunque no comparte la decisión, la acatará. Sin embargo, insistió en que la comunicación previa con los entrenadores debería ser mejor, especialmente en instancias tan decisivas como los octavos de final de un Mundial.

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¿Qué sigue para México en el Mundial 2026?

El duelo ante Inglaterra se jugará el domingo 5 de julio a las 12:00 PM en el Estadio Ciudad de México con el pase a cuartos de final en juego.

México llega obligado a ajustar su preparación en tiempo récord para adaptarse al nuevo horario, mientras que el cuerpo técnico de Javier Aguirre trabaja en modificar rutinas sin alterar el rendimiento físico del plantel.

En caso de avanzar, el Tri enfrentaría un calendario aún más exigente, donde la gestión de cargas y recuperación será clave. El partido ante Inglaterra no solo define un boleto a la siguiente ronda, también pone a prueba la capacidad del equipo para adaptarse a decisiones externas en plena Copa del Mundo.