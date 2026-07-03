México vs. Inglaterra: Ángel de la Independencia tendrá límite de aforo

La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, anunció que luego de las aglomeraciones presentadas en las inmediaciones del Ángel de la Independencia, que dejó a cuatro personas muertas, el acceso a la zona será delimitado a un aforo de cerca de 25 mil personas para el partido entre México e Inglaterra, en el que se juegan el pase a los Cuartos de Final del Mundial 2026.

Una vez que se llegue al aforo máximo, destacó, se invitará a los aficionados a pasar a alguna de las glorietas aledañas. Incluso se aumentarán a 62 las pantallas instaladas en la Ciudad.

Sobre Reforma, los pamboleros podrán encontrar pantallas instaladas desde la Estela de Luz, hasta la Avenida Hidalgo.

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¿Cómo funcionará la Ley Seca durante el México vs Inglaterra?

El secretario de gobierno de la Ciudad de México, César Cravioto, informó que se volverá a aplicar la llamada “Ley Seca”, aunque el horario y las zonas se extenderán. Ahora se aplicará:

A partir de las 00:00 horas del domingo 5 de julio, hasta las 7:00 horas del lunes 6 de julio.

Las colonias con restricción de venta de alcohol serán:

Juárez

Cuauhtémoc

Centro

Tabacalera

San Rafael

Y, como nuevo punto, la Roma Norte

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¿Qué medidas de seguridad habrá para los aficionados?

Cabe destacar que se endurecerán las medidas en los filtros para evitar el ingreso de bebidas alcohólicas, pirotecnia u otros objetos que pongan en riesgo la seguridad de las personas.

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