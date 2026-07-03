¿Vas a ver el México vs. Inglaterra? Recomendaciones para verlo sin poner en riesgo tu seguridad y disfrutar el Mundial 2026

Sin duda alguna, el partido México vs. Inglaterra es uno de los encuentros que más están teniendo foco en el Mundial 2026. Es claro que miles de aficionados y aficionadas se reunirán en el Estadio Ciudad de México donde se llevará a cabo el torneo y en otros puntos de la capital como Fan Fest, pantallas gigantes y hasta plazas públicas donde se transmite gratuitamente el partido.

Sin embargo, algunos festejos de los triunfos de la Selección Mexicana han llegado bastante lejos, incluso, ha habido cuatro fallecidos en el Ángel de la Independencia por asfixia y otras causas, por lo que si eres de los que les gusta celebrar en grande, te dejamos algunas recomendaciones para no ponerte en riesgo.

¿Qué recomendaciones seguir para ver el México vs. Inglaterra de forma segura?

La emoción por apoyar a la Selección Mexicana también implica una mayor concentración de personas, por lo que es importante tomar algunas precauciones para vivir la experiencia de forma segura y evitar incidentes. Así que antes de salir, define dónde verás el partido y cómo regresarás a casa.

Si asistirás a una pantalla gigante, un Fan Fest o un establecimiento con transmisión, procura llegar con tiempo para evitar aglomeraciones y ubicar los accesos, salidas y puntos de reunión.

También se sugiere:

Asistir acompañado siempre que sea posible

Mantener tu celular con batería suficiente y compartir tu ubicación con familiares o amigos

Llevar únicamente lo necesario y cuidar tus pertenencias personales

Utilizar transporte público, taxis de aplicación o designar a un conductor si piensas consumir bebidas alcohólicas

Mantenerte hidratado, especialmente si permanecerás varias horas al aire libre

Seguir las indicaciones del personal de seguridad y Protección Civil

Si decides celebrar un triunfo de la Selección Mexicana, evita conductas que puedan poner en riesgo a otras personas y recuerda que el mejor festejo es aquel en el que todos regresan seguros a casa.

¿Qué recomendaciones seguir si vas al Estadio Ciudad de México a ver el México v.s Inglaterra?

Si tendrás la oportunidad de vivir el México vs. Inglaterra desde el Estadio Ciudad de México, llegar con anticipación será clave para evitar contratiempos en los accesos y disfrutar el ambiente mundialista.

Las autoridades recomiendan utilizar preferentemente transporte público o servicios de movilidad compartida, ya que se espera una alta afluencia de aficionados y posibles afectaciones viales en la zona.

Además, toma en cuenta estas recomendaciones:

Llega con varias horas de anticipación

Lleva tu boleto y una identificación oficial a la mano

Evita portar objetos prohibidos o mochilas de gran tamaño

Identifica las rutas de evacuación, módulos de atención y servicios médicos

Si asistes con niñas, niños o adultos mayores, acuerda un punto de reunión en caso de separación

Sigue las indicaciones del personal del estadio, seguridad privada y Protección Civil

Al salir del inmueble, evita empujones y permite el flujo ordenado de los asistentes

Respetar estas medidas ayudará a que la experiencia sea más ágil y segura para todos los aficionados.

¿Cómo celebrar un posible triunfo de México sin correr riesgos?

Si la Selección Mexicana consigue la victoria, seguramente habrá festejos en diferentes puntos del país. La recomendación es celebrar con entusiasmo, pero también con responsabilidad.

Evita conducir si consumiste bebidas alcohólicas, no arrojes objetos a la vía pública ni participes en actos que puedan poner en riesgo a otras personas. Si decides salir a celebrar, permanece en zonas concurridas, respeta las indicaciones de las autoridades y mantente atento a quienes te acompañan.

El partido México vs. Inglaterra promete ser uno de los más emocionantes del Mundial 2026. Ya sea desde el Estadio Ciudad de México, una pantalla gigante, un restaurante o la comodidad de tu casa, la invitación es la misma, apoyar a la Selección Mexicana con pasión, cuidar de quienes te rodean y disfrutar de la fiesta mundialista de manera responsable.