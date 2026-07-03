Duro golpe al tiro con arco mexicano: suspenden a Mariana Bernal por dopaje

Una sanción que cambia su futuro deportivo

El tiro con arco mexicano recibió una noticia que sacudió al deporte nacional. La Agencia Internacional de Controles (ITA, por sus siglas en inglés) confirmó la suspensión de la arquera Mariana Bernal por un periodo de tres años, luego de que un control antidopaje detectara la presencia de nandrolona, un esteroide anabólico prohibido por la Agencia Mundial Antidopaje (AMA). La prueba fue realizada fuera de competencia y derivó en una investigación que concluyó con la sanción oficial.

Bernal, una de las representantes más destacadas del arco compuesto mexicano, aceptó la resolución, lo que permitió reducir el tiempo de castigo que inicialmente podría haber sido mayor conforme al reglamento antidopaje. Sin embargo, la suspensión tendrá consecuencias importantes para su carrera deportiva.

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Se despide del camino a Los Ángeles 2028

La principal repercusión de la sanción es que Mariana Bernal queda prácticamente fuera del proceso de clasificación para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. Aunque el arco compuesto hará su debut olímpico en esa edición, la arquera mexicana no podrá competir durante el periodo clave de clasificación, lo que elimina sus posibilidades de representar al país en la máxima justa deportiva.

La noticia representa un duro revés para la selección mexicana, ya que Bernal era considerada una de las atletas con mayor proyección internacional dentro de la especialidad y había contribuido a consolidar a México como una potencia en competencias mundiales de tiro con arco.

Mariana Bernal, arquera mexicana. (Photo by Dean Alberga/Handout/World Archery Federation via Getty Images ) / Handout Ampliar

¿Qué pasará con sus resultados?

De acuerdo con la resolución emitida por la ITA, los resultados obtenidos por la arquera a partir de la fecha en que se realizó la prueba positiva serán anulados conforme a las normas internacionales. No obstante, el título mundial por equipos conseguido anteriormente permanece vigente al haberse obtenido antes del periodo afectado por la sanción.

Durante el tiempo que dure la suspensión, Bernal no podrá participar en competencias oficiales, entrenamientos o actividades organizadas por federaciones y organismos deportivos afiliados al sistema internacional antidopaje. Una vez concluido el castigo, podrá solicitar su reincorporación a la actividad competitiva.

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Un caso que impacta al deporte mexicano

El caso vuelve a poner sobre la mesa la importancia de los controles antidopaje y del cumplimiento de los protocolos establecidos para los atletas de alto rendimiento. Además del impacto personal para Mariana Bernal, la sanción afecta la planificación de la selección mexicana de tiro con arco, una disciplina que en los últimos años ha dado importantes resultados internacionales.

La suspensión de Mariana Bernal marca uno de los episodios más difíciles para el tiro con arco mexicano en los últimos años. Más allá de la pérdida de una atleta con proyección internacional, el caso recuerda la estricta vigilancia que existe en el deporte de alto rendimiento y cómo una sanción de este tipo puede cambiar por completo el rumbo de una carrera y de todo un ciclo olímpico.