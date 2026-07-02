Fher de Maná responde a Liam Gallagher tras predecir goleada en el México vs Inglaterra: “¡Ubícate, wey!”

La rivalidad musical entre Oasis y Maná se trasladó al terreno futbolero y calienta el ambiente previo al México vs Inglaterra en los Octavos de Final del Mundial 2026. Fher Olvera, vocalista de la icónica banda mexicana, no se quedó callado ante las declaraciones del británico Liam Gallagher.

Liam Gallagher / Kevin Winter Ampliar

¿Qué dijo Liam Gallagher?

El exlíder de Oasis fue directo y sin filtro al predecir un 5-0 a favor de Inglaterra contra el Tri en el Estadio Ciudad de México. Sus palabras, compartidas en redes, generaron inmediato revuelo entre los aficionados mexicanos: “Creo que le ganaremos 5-0 a México”.

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La respuesta del vocalista de Maná

Fher no tardó en contestar con el orgullo mexicano de siempre y un toque de humor: “El cantante de Oasis dijo que México va a perder contra Inglaterra 5-0. A ver, no manches. ¡Ubícate, wey! ¿5-0? Cálmate. Ahí nos vemos el domingo pa’ ver cómo nos va.”

El mensaje del vocalista, lleno de picardía y confianza, se viralizó rápidamente y ha sido compartido a través de las diferentes redes sociales.

FUERTE RIVALIDAD DENTRO... ¡Y FUERA DE LAS CANCHAS!🎤🇲🇽



Después de que Liam Gallagher asegurara que Inglaterra vencería 5-0 a México, Fher Olvera no se quedó callado y le respondió con todo: "¡Ubícate!" 😳 pic.twitter.com/JyNRk96xQm — Claro Sports (@ClaroSports) July 2, 2026

¿Por qué este cruce es tendencia?

México vs Inglaterra se disputará el próximo 5 de julio en el Estadio Ciudad de México , es uno de los duelos más esperados de los Octavos de Final .

se disputará el próximo en el , es uno de los duelos más esperados de los . Dos leyendas del rock: uno británico y uno mexicano defendiendo a su selección.

El “¡Ubícate, wey!” ya es meme y grito de guerra en redes.

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De este modo, mientras la Selección de Inglaterra llegará a territorio mexicano como una de las favoritas, los comandados por Javier Aguirre buscarán hacer historia e incrementar su cuenta invicta.