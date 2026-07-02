España vs Austria EN VIVO: posibles alineaciones y dónde ver los dieciseisavos de final del Mundial 2026

España y Austria se miden en los dieciseisavos de final en la ciudad de Hollywood. Los dirigidos por Luis de la Fuente llegan después de ganarle por la mínima a Uruguay, mientras que los austriacos vienen de empatar a tres goles ante Argelia.

Celebración del gol de Álex Baena / Jam Media Ampliar

¿Cómo llega España a los dieciseisavos de final?

La Roja empezó con un empate sin anotaciones contra Cabo Verde, lo que desató miles de criticas al igual que dudas sobre la Selección Española y si de verdad eran uno de los candidatos a ganar el Mundial.

Tuvieron su redención en la segunda fecha ante Arabia Saudita, ya con Lamine Yamal como titular, se notó desde el principio el cambió en el rendimiento del equipo, fue el primer anotador de la Copa del Mundo para España, al final terminaron goleando 4 goles por 0, con doblete de Mikel Oyarzabal y un autogol de Hassan Al Tambakti.

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En Guadalajara se midieron ante Uruguay, en el papel, iba a ser el partido por el liderato, aunque la actuación de los charrúas dejó mucho que desear, llegaron al encuentro con la urgencia de sacar los tres puntos, cosa que aprovechó España y mantuvieron la posesión durante todo el juego, y con gol de Álex Baena, vencieron a los dirigidos por Marcelo Bielsa.

Posible alineación (4-3-3):

Unai Simón; Marcos Llorente, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella; Pedri, Dani Olmo, Rodri; Lamine Yamal, Álex Baena, Mikel Oyarzabal.

Austria vs Argelia / Kyle Rivas - FIFA Ampliar

¿Cómo llega Austria ante La Furia Roja?

En su debut en la Copa del Mundo, lucieron de buena forma ante Jordania, con anotaciones de Romano Schmid, un autogol de Yazan Al-Arab y Marko Arnautovic vía penalti, vencieron 3 por 1 a los jordanos.

Contra Argentina, fueron sumamente superados por Lionel Messi y compañía, quien fue el encargado de anotar los únicos dos goles del encuentro y se convirtió en el máximo goleador en la historia de los mundiales en ese partido.

En su último juego, muchos lo llaman el pacto de Kansas, ya que con el empate, ambas selecciones se clasificaban a la siguiente ronda, el encuentro terminó en empate a tres goles, Arnautovic puso el primero, después Rafik Belghali igualó el marcador. En el segundo tiempo, Marcel Sabitzer volvió a adelantar a los austriacos, aunque Riyad Mahrez ponía adelante a Argelia con un doblete, y ya cuando se acaba el partido, al minuto 90+6, Sasa Kalajdzic marcó el tercer gol para Austria y los clasificó a los dieciseisavos de final.

Posible alineación (4-2-3-1):

Alexander Schlager; Stefan Posch, Philipp Lienhart, David Alaba, Philipp Mwene; Xaver Schlager, Nicolas Seiwald, Romano Schmid; Konrad Laimer, Marcel Sabitzer, Marko Arnautovic.

Historial entre España y Austria

Se han disputado un total de 17 juegos entre ambas selecciones, España ha ganado 9, mientras que Austria solo 4 y 3 empates. Se enfrentaron en el Mundial 1978 en Argentina, los austriacos vencieron 2 goles por 1 en fase de grupos a los españoles.

¿Qué sigue para el ganador?

El ganador de este encuentro, se enfrentará al ganador del partido entre Portugal y Croacia por el pase a los cuartos de final.

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España vs Austria DÓNDE, CUÁNDO Y A QUÉ HORA VER