Gilberto Mora hace historia con México en el Mundial 2026: solo Pelé fue más joven que él en un juego de eliminación directa

Gilberto Mora acaba de firmar una de las historias más impactantes para México en el Mundial 2026. Con apenas 17 años y 259 días, el mediocampista se convirtió en el segundo jugador más joven en iniciar un partido de fase final en toda la historia de la Copa del Mundo, una marca que lo coloca en un sitio reservado para nombres gigantes. El único que lo supera es Pelé, quien en 1958 arrancó un duelo de eliminación directa con 17 años y 239 días.

Gilberto Mora / MB Media Ampliar

La dimensión del dato es brutal por sí sola, pero pesa todavía más cuando se mira el contexto. Mora no apareció como una curiosidad de último minuto ni como una apuesta desesperada. Javier Aguirre le dio la titularidad en un partido de máxima presión ante Ecuador, en pleno arranque de la fase de eliminación directa, y con eso confirmó algo que ya venía tomando fuerza en el entorno del Tri: el juvenil de Xolos ya se ganó un lugar real en la estructura del equipo.

TAMBIÉN TE PUEDEI NTERESAR: ¿De dónde salió el “¿Y si sí?”? La historia oculta del mantra que ilusiona a todo México en el Mundial

De joya mexicana a titular en un partido de matar o morir

Lo más fuerte del caso es la velocidad con la que Gilberto Mora escaló en la Copa del Mundo. En cuestión de días pasó de ser una de las apuestas más llamativas del plantel mexicano a convertirse en una pieza con peso competitivo en partidos grandes. Su crecimiento no se dio solo por narrativa o expectativa mediática, sino por rendimiento. El cuerpo técnico encontró en él personalidad, lectura de juego y la capacidad de responder sin achicarse en el escenario más grande del futbol.

Por eso su titularidad ante Ecuador no fue una casualidad. Fue la consecuencia lógica de lo que vino mostrando en el torneo, especialmente después de sus actuaciones previas, que terminaron por convencer a Aguirre de que podía sostenerlo también en un partido donde no había margen de error.

La marca lo pone al lado de Pelé y eso ya dice casi todo

Entrar en una lista histórica donde solo aparece Pelé por encima no es un dato menor. Es, directamente, una señal del tamaño del momento que está viviendo. A esa edad, la mayoría de futbolistas apenas empieza a asomarse al profesionalismo; Mora ya está siendo titular con México en un juego de eliminación directa mundialista.

Gilberto Mora jugando ante Ecuador / Jam Media Ampliar

Eso no significa que su historia ya esté completa, pero sí que acaba de romper una barrera que muy pocos jóvenes en el planeta pueden siquiera imaginar. Y en el caso del futbol mexicano, el impacto es todavía mayor: no todos los días aparece un jugador capaz de colocarse, por edad y escenario, en la misma conversación que una leyenda eterna del torneo.

Gilberto Mora todavía está empezando. Pero lo que hizo en este Mundial 2026 ya no se puede leer como una simple irrupción. Es historia. Y además, historia de la grande.