España elimina a Uruguay y clasifica como líder del Grupo H

España clasificó como primera de grupo y elimina a Uruguay del Mundial 2026. La Roja venció por la mínima a la Celeste en un duelo clave del Grupo H disputado este viernes en el Estadio Guadalajara.

Uruguay vs España / Eurasia Sport Images Ampliar

Un gol de Álex Baena al minuto 42, favorecido por un error de Fernando Muslera, fue suficiente para que Españaasegurara el liderato y enviara a Uruguay a casa por segundo Mundial consecutivo.

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Desarrollo del partido: Dominio sin brillo y un error decisivo

El encuentro arrancó con alta intensidad. Uruguay, obligada a ganar o empatar para avanzar, salió con presión alta y marcaje hombre a hombre propuesto por Marcelo Bielsa. España, ya casi clasificada, controló la posesión pero le costó generar peligro claro en los primeros minutos. Lamine Yamal no estuvo tan desequilibrante como ante Arabia Saudita, y el mediocampo celeste compitió bien.

La jugada clave llegó poco antes del descanso. Marcos Llorente centró al área, Baena remató de media vuelta y Muslera, el veterano portero de 40 años cometió un grave error al dejar que el balón se le colara. El guardameta fue sustituido al descanso por Sergio Rochet. Ese 0-1 desató la desesperación uruguaya en la segunda parte.

Uruguay empujó con garra, pero careció de claridad. Darwin Núñez y los cambios ofensivos no encontraron el camino ante una España bien plantada en defensa con Rodri como ancla. La Roja tuvo ocasiones para sentenciar: Dani Olmo falló una clara y Ferran Torres estrelló un balón en el larguero. En los minutos finales, el partido se ensució: Agustín Canobbio vio la tarjeta roja directa por una dura entrada y protestas.

Selección Uruguay / Eurasia Sport Images Ampliar

Consecuencias en el Grupo H

España termina primera con 7 puntos y enfrentará al segundo del Grupo J en dieciseisavos .

termina primera con 7 puntos y enfrentará al segundo del Grupo J en . Uruguay se despide con solo 2 puntos, repitiendo la eliminación en fase de grupos .

se despide con solo 2 puntos, repitiendo la . Cabo Verde sorprendió y clasificó como segunda.

Este Uruguay vs España fue uno de los duelos más atractivos de la fase de grupos del Mundial 2026. La Roja, vigente campeona de Europa, mostró solidez defensiva pese a no deslumbrar en ataque. Bielsa deja dudas sobre su futuro tras otra decepción charrúa. El Estadio Guadalajara vivió una gran fiesta con miles de aficionados de ambos equipos.