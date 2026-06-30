Julián Quiñones hace historia con México en el Mundial 2026: ya es apenas el segundo tricolor en marcar en tres partidos de una misma Copa

Julián Quiñones ya dejó de ser solo una de las figuras de México en el Mundial 2026. Ahora también es parte de la historia grande de la Selección. Con su más reciente gol ante Ecuador, el delantero se convirtió en apenas el segundo futbolista mexicano en marcar en tres partidos de una misma Copa del Mundo, una hazaña que durante décadas solo había pertenecido a Luis Hernández desde Francia 1998.

Mexico vs Ecuador: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026 / Manuel Velasquez - FIFA Ampliar

La marca no es menor. En un país que ha pasado por múltiples generaciones mundialistas, muy pocos atacantes han logrado sostener una cuota goleadora tan constante dentro de un mismo torneo. Quiñones no solo lo hizo: lo consiguió además en una edición especialmente simbólica, con México jugando en casa y con la presión de responder ante su afición en cada partido.

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De la ilusión al impacto real: Quiñones ya cambió el tono del ataque mexicano

El recorrido del delantero en este Mundial ya tiene peso propio. Primero apareció ante Sudáfrica, en el partido inaugural, para firmar un gol que lo puso de inmediato en la conversación. Después volvió a hacerse presente frente a Chequia, confirmando que no se trataba de una chispa aislada. Y ahora, tras repetir ante Ecuador, selló una secuencia que lo coloca en una categoría especial dentro de la historia del Tri.

Czechia vs Mexico: Group A - FIFA World Cup 2026 / Ryan Pierse - FIFA Ampliar

Eso explica por qué su nombre ya se volvió tan relevante en el torneo. Quiñones no solo está anotando: está marcando en partidos distintos, bajo contextos diferentes y siempre con sensación de peso real en el desarrollo de los encuentros. En otras palabras, ya no es solo un hombre en racha; es uno de los rostros que están definiendo la campaña mexicana.

Solo Luis Hernández lo había hecho antes… hasta ahora

La comparación inevitable es con Luis Hernández, uno de los grandes símbolos ofensivos del Tri en los Mundiales. Que Quiñones haya alcanzado esa marca en 2026 le da todavía más tamaño a su momento, porque lo conecta con una referencia que llevaba intacta desde finales de los noventa.

FUSSBALL: WM FRANCE 98 Montpellier, 29.06.98 / Alexander Hassenstein Ampliar

Además, la noticia llega en el mejor contexto posible para el delantero: con México avanzando, con el equipo compitiendo bien y con él convertido en una de las armas más peligrosas del frente ofensivo.

Mexico vs Ecuador: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026 / Hannah Peters - FIFA Ampliar

Julián Quiñones ya no está solo firmando un buen Mundial. Está escribiendo una historia que muy pocos mexicanos han podido tocar. Y cuando un delantero del Tri entra en una lista que solo tenía un nombre desde 1998, lo que sigue ya no es solo expectativa: es memoria.