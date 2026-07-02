El esperado Fan Event de Spider-Man: Brand New Day ya tiene fecha en la CDMX

México recibirá al elenco de Spider-Man

La emoción entre los seguidores de Marvel continúa creciendo. La Ciudad de México formará parte de la gira internacional de promoción de Spider-Man: Brand New Day, la próxima película protagonizada por Tom Holland, que llegará a los cines este verano.

Como parte del recorrido mundial, los protagonistas de la cinta visitarán distintos países para encontrarse con los fanáticos y presentar adelantos de la producción. México fue elegido como una de las paradas oficiales, consolidándose como uno de los mercados más importantes para la franquicia.

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Tom Holland y Zendaya estarán en la capital

El evento para los fans se realizará el 20 de julio en la Ciudad de México y contará con la presencia de Tom Holland y Zendaya, protagonistas de la nueva entrega del Hombre Araña.

Hasta el momento, la organización únicamente ha confirmado la fecha de la visita. Los detalles sobre la sede, el horario y la mecánica para asistir serán dados a conocer próximamente a través de los canales oficiales de Sony Pictures.

Se espera que durante el encuentro los actores convivan con los asistentes, participen en actividades promocionales y presenten material relacionado con la película.

Tom Holland and Zendaya en Spider-Man: Brand New Day fan event. (Photo Christoph Soeder/picture alliance via Getty Images) / picture alliance Ampliar

Una nueva aventura para Peter Parker

Spider-Man: Brand New Day representa una nueva etapa en la historia de Peter Parker después de los acontecimientos de Spider-Man: No Way Home, cuando el mundo olvidó la identidad del joven superhéroe.

La película es dirigida por Destin Daniel Cretton y contará con el regreso de Tom Holland como Spider-Man y Zendaya como MJ. El elenco también incluye a Jacob Batalon, Jon Bernthal, Mark Ruffalo, Sadie Sink y Michael Mando.

La producción promete explorar una nueva faceta del personaje mientras enfrenta retos inéditos y nuevas amenazas dentro del Universo Cinematográfico de Marvel.

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Gran expectativa entre los fanáticos

El anuncio de la visita del elenco ha generado entusiasmo entre los seguidores mexicanos, quienes desde hace varios días esperaban la confirmación de un evento oficial en el país.

La expectativa ahora está puesta en conocer la sede y la dinámica para obtener un lugar en el encuentro con los actores, información que será revelada en los próximos días.

La llegada de Tom Holland y Zendaya convertirá a la Ciudad de México en uno de los puntos más importantes de la gira internacional de Spider-Man: Brand New Day, reforzando el vínculo que la franquicia mantiene con el público mexicano antes del esperado estreno de la película.