¿Cuándo murió Juan Gabriel? La fecha en que México perdió a uno de sus más grandes compositores

Aunque han pasado varios años desde su fallecimiento, una de las preguntas que más siguen haciendo los usuarios en internet es: ¿Cuándo murió Juan Gabriel? El cantante, compositor y productor mexicano falleció el 28 de agosto de 2016 a los 66 años, mientras se encontraba en Santa Mónica, California, Estados Unidos, como parte de la gira MeXXIco Es Todo.

¿Quién era Juan Gabriel?

Alberto Aguilera Valadez, mejor conocido como Juan Gabriel, nació el 7 de enero de 1950 en Parácuaro, Michoacán, aunque creció en Ciudad Juárez, Chihuahua. Desde muy joven mostró interés por la música y comenzó a escribir canciones cuando vivía en un internado. Tras varios años de esfuerzo logró abrirse camino en la industria musical hasta convertirse en uno de los compositores más prolíficos de América Latina.

Además de ser cantante, fue productor, arreglista y autor de más de 1,800 canciones, muchas de ellas interpretadas por artistas como Rocío Dúrcal, Isabel Pantoja, Ana Gabriel, Luis Miguel, Vicente Fernández, Lucha Villa y José José.

Su estilo combinó géneros como la balada, la ranchera, el mariachi y el pop, convirtiéndolo en un referente de la música mexicana a nivel internacional.

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Su carrera como artista

La carrera de Juan Gabriel abarcó más de cuatro décadas y estuvo llena de éxitos que hoy forman parte de la cultura popular.

Canciones como “Querida”, “Amor eterno”, “Hasta que te conocí”, “Así fue”, “No tengo dinero”, “Abrázame muy fuerte” y “Se me olvidó otra vez” siguen siendo interpretadas por nuevas generaciones.

A lo largo de su trayectoria lanzó más de 30 álbumes de estudio, vendió millones de discos y recibió numerosos reconocimientos, entre ellos premios Billboard, Lo Nuestro, Grammy Latinos y el galardón a la Persona del Año de la Academia Latina de la Grabación.

También rompió récords de asistencia en recintos emblemáticos como el Palacio de Bellas Artes, donde ofreció una de las presentaciones más recordadas de su carrera, demostrando que la música popular mexicana también tenía un lugar en uno de los escenarios culturales más importantes del país.

Sus últimas apariciones en público

En 2016, Juan Gabriel regresó a los escenarios con la gira MeXXIco Es Todo, con la que recorrió varias ciudades de Estados Unidos.

Su último concierto fue el 26 de agosto de 2016 en el Forum de Inglewood, California, apenas dos días antes de su fallecimiento. Quienes asistieron recuerdan un espectáculo lleno de energía, donde interpretó algunos de sus mayores éxitos durante más de dos horas. Tras su muerte, comenzaron a circular múltiples rumores que aseguraban que el cantante seguía con vida e incluso que preparaba un supuesto regreso. Sin embargo, ninguna de estas versiones fue confirmada y todas fueron desmentidas por su familia y personas cercanas al artista.

A casi una década de su partida, Juan Gabriel continúa siendo una de las figuras más influyentes de la música en español. Sus canciones siguen acumulando millones de reproducciones en plataformas digitales y su legado permanece vigente entre artistas y fanáticos de distintas generaciones.