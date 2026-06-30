Messi y Tom Holland sorprenden con inesperado crossover en la promoción de Spider-Man: Brand New Day | VIDEO

Un encuentro que nadie esperaba

Los fanáticos del futbol y del universo de los superhéroes recibieron una inesperada sorpresa este lunes, cuando Sony Pictures y Marvel Studios lanzaron un nuevo video promocional de Spider-Man: Brand New Day protagonizado por Lionel Messi y Tom Holland.

El comercial, de apenas unos segundos de duración, reúne a dos de las figuras más reconocidas del deporte y el cine en una divertida secuencia que rápidamente se volvió viral. La colaboración tomó por sorpresa a millones de seguidores, quienes comenzaron a compartir el clip en redes sociales y a especular sobre el motivo de la participación del campeón del mundo en la campaña de la nueva película del Hombre Araña.

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Messi busca a Spider-Man

En el video, Messi aparece utilizando un dispositivo llamado “Spidey Tracker”, una herramienta creada como parte de la campaña promocional de la cinta. Gracias a este aparato, el futbolista intenta localizar a Peter Parker, interpretado por Tom Holland.

Cuando finalmente se encuentran, Holland interactúa con el delantero argentino en una escena llena de humor y referencias al personaje de Marvel. Incluso, el actor sorprende a los seguidores hispanohablantes al pronunciar algunas palabras en español antes de que ambos compartan uno de los momentos más comentados del promocional.

La química entre ambos protagonistas llamó la atención del público, que celebró la inesperada combinación entre el máximo referente del futbol mundial y uno de los superhéroes más populares del cine.

Una campaña internacional

El promocional forma parte de la estrategia mundial de lanzamiento de Spider-Man: Brand New Day, una producción que busca mantener la expectativa rumbo a su estreno en salas de cine.

Además del video con Messi, la campaña incluye experiencias digitales para los fanáticos mediante el “Spidey Tracker”, con contenido exclusivo, dinámicas interactivas y actividades disponibles en distintos países, buscando acercar aún más a los seguidores con el universo del personaje.

Esta no es la primera ocasión en que Sony apuesta por colaboraciones con figuras del deporte para promocionar sus películas, aunque la participación del capitán argentino ha sido considerada una de las más llamativas por el impacto mediático que genera tanto dentro como fuera de las canchas.

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Las redes reaccionan

Como era de esperarse, el comercial se convirtió rápidamente en tendencia. Usuarios de distintas plataformas destacaron lo inusual del encuentro entre Messi y Spider-Man, mientras otros comenzaron a crear memes, ilustraciones e imágenes generadas con inteligencia artificial imaginando al futbolista balanceándose entre edificios con telarañas o formando parte del universo Marvel.

Muchos aficionados calificaron el video como uno de los cruces más inesperados del año, celebrando la naturalidad con la que ambas figuras interactúan en pantalla y el tono ligero del promocional.

Lionel Messi y Tom Holland. Ampliar

Cuenta regresiva para el estreno

La aparición de Messi llega en un momento clave para la promoción de Spider-Man: Brand New Day, película que marcará un nuevo capítulo para Peter Parker tras los acontecimientos de Spider-Man: No Way Home. El filme, protagonizado nuevamente por Tom Holland, busca presentar una nueva etapa del héroe con una historia más centrada en su vida como el amistoso vecino Spider-Man.

Mientras el estreno se acerca, el inesperado encuentro entre el campeón del mundo y el superhéroe ya consiguió uno de los principales objetivos de cualquier campaña publicitaria: captar la atención del público y convertir un breve video en una conversación global.