Luis de la Rosa deja un vacío en la animación mexicana e internacional

Una carrera que cruzó fronteras

La industria de la animación despidió esta semana a uno de sus talentos más destacados. Luis de la Rosa, originario de Hermosillo, Sonora, falleció a los 34 años durante un accidente ferroviario en Annecy, Francia, ciudad a la que había viajado para participar en el prestigioso Festival Internacional de Cine de Animación.

Su trayectoria representaba el sueño de muchos artistas mexicanos. Gracias a su disciplina y creatividad logró abrirse paso en algunos de los estudios más importantes del mundo, colaborando en producciones que marcaron a millones de espectadores y consolidándose como un referente de la animación 2D.

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El accidente en Francia

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades francesas, el accidente ocurrió el pasado 24 de junio, cuando De la Rosa fue impactado por un tren del servicio Léman Express en una zona restringida cercana a las vías férreas. Equipos de emergencia acudieron al lugar, pero únicamente pudieron confirmar su fallecimiento.

Las autoridades mantienen abierta una investigación para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el incidente.

El artista llevaba consigo la acreditación del Festival de Annecy, donde además presentaba su proyecto independiente Ash Raider World, una producción que representaba uno de los mayores sueños de su carrera profesional.

Luis de la Rosa, animador mexicano. Ampliar

El mexicano detrás de grandes producciones

Luis de la Rosa participó como animador en títulos de enorme reconocimiento internacional como Spider-Man: Into the Spider-Verse, Spider-Man: Across the Spider-Verse, Space Jam: A New Legacy, My Little Pony: The Movie y diversas series animadas desarrolladas para importantes estudios.

Su estilo dinámico, el cuidado por la actuación de los personajes y la expresividad de sus secuencias lo convirtieron en un profesional muy respetado dentro del medio.

Aunque trabajó para compañías internacionales, nunca dejó de impulsar proyectos personales ni de compartir su experiencia con jóvenes interesados en dedicarse a la animación.

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Un legado que permanece

Colegas, amigos y miembros de la comunidad artística expresaron su tristeza tras conocer la noticia. Diversos animadores recordaron su disposición para enseñar, colaborar y motivar a nuevas generaciones, mientras que el Festival de Annecy también lamentó públicamente su fallecimiento.

Su proyecto Ash Raider World era considerado la obra que mejor reflejaba su visión creativa y la pasión que sentía por contar historias a través del dibujo y el movimiento.

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La muerte de Luis de la Rosa representa una pérdida importante para la animación mexicana. Su historia demuestra que el talento nacional puede alcanzar escenarios internacionales y participar en algunas de las producciones más importantes del cine contemporáneo.

Aunque su carrera terminó de manera inesperada, las películas y series en las que colaboró permanecen como testimonio de un artista que convirtió su vocación en una huella permanente dentro de la industria de la animación.