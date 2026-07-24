El regreso de los conciertos sin celulares: la nueva tendencia que busca devolver la magia del momento

Mx - Grabar videos, tomar fotografías y transmitir en vivo se convirtió en parte de la experiencia. / Jordi Salas

Una pantalla menos, una emoción más

Durante años, asistir a un concierto significó levantar el celular apenas sonaban los primeros acordes. Grabar videos, tomar fotografías y transmitir en vivo se convirtió en parte de la experiencia. Sin embargo, una nueva tendencia comienza a ganar fuerza en la industria musical: los conciertos sin teléfonos celulares.

Cada vez son más los artistas que solicitan al público guardar sus dispositivos durante toda la presentación. En algunos casos, los asistentes deben colocar sus celulares en fundas especiales que permanecen bloqueadas hasta el final del espectáculo; en otros, simplemente se hace una petición para que nadie grabe ni tome fotografías.

La intención no es prohibir la tecnología, sino recuperar la conexión entre el artista y el público, privilegiando la experiencia sobre el contenido para redes sociales.

Mx - El regreso de los conciertos sin celulares. / Cavan Images / Javi Muñoz Ampliar

Vivir el concierto, no grabarlo

Quienes apoyan esta iniciativa aseguran que los teléfonos cambiaron la forma en que se disfrutan los espectáculos. En lugar de cantar, bailar o emocionarse con el momento, muchas personas pasan gran parte del concierto mirando la pantalla mientras intentan conseguir el video perfecto.

Para los músicos, esto también representa un cambio importante. Actuar frente a miles de celulares levantados puede generar una sensación de distancia con la audiencia, mientras que un público completamente presente favorece una interacción más espontánea y emotiva.

Además, al impedir que circulen videos de baja calidad en internet, algunos artistas buscan que cada presentación conserve un carácter único y que las sorpresas del espectáculo permanezcan intactas para futuras fechas de la gira.

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Una práctica que suma seguidores

La medida ya ha sido adoptada por diversos artistas internacionales y poco a poco comienza a extenderse a más géneros musicales. Aunque al principio generó dudas entre algunos asistentes, muchos terminan describiendo la experiencia como una de las más memorables que han vivido en un concierto.

Sin la necesidad de grabar constantemente, los espectadores prestan mayor atención a la música, al montaje, a la iluminación y a los pequeños detalles del espectáculo. Incluso afirman recordar mejor los momentos vividos que cuando pasaban gran parte del tiempo pendientes de la cámara del celular.

Por supuesto, no todos están de acuerdo. Hay quienes consideran que tomar fotografías o grabar algunos minutos forma parte de la experiencia y permite conservar recuerdos personales o compartirlos con familiares y amigos que no pudieron asistir.

Mx - Concierto. / Roc Canals Ampliar

El valor de desconectarse

Más allá de la discusión, el regreso de los conciertos sin celulares refleja una conversación más amplia sobre la relación entre las personas y la tecnología. En una época donde casi todo se documenta para las redes sociales, estos eventos proponen algo distinto: disfrutar el presente sin la necesidad de registrarlo.

Lejos de representar un rechazo a los dispositivos móviles, la iniciativa invita a equilibrar su uso y recordar que algunas experiencias pueden ser más intensas cuando se viven con los propios ojos. Para muchos asistentes, salir de un concierto sin decenas de videos en la galería, pero con el recuerdo intacto de una noche inolvidable, se está convirtiendo en un lujo cada vez más apreciado.

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