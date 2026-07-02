Argentina vs Cabo Verde EN VIVO: Previa, posibles alineaciones, dónde ver los dieciseisavos de final

Argentina y Cabo Verde estarán frente a frente este viernes en Miami en partido correspondiente a los Dieciseisavos de Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Selección Argentina / Charlotte Wilson Ampliar

La Albiceleste llega a este partido como amplio favorito y en búsqueda de continuar su camino a la defensa de la corona. Fueron, junto con México y Francia, uno de los únicos tres equipos que ganaron sus 3 partidos en Fase de Grupos. Lionel Messi, con 6 goles anotados en esta edición, busca seguir aumentando su cuota, y también desea encontrar su gol 20 en mundiales.

Cabo Verde, por su parte, se ganó el corazón de propios y extraños en esta copa del mundo al terminar invictos la Fase de Grupos, empatando sin goles ante España y Arabia Saudita, e igualando a dos contra Uruguay.

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Su portero, Vozinha, de 40 años, tiene los reflectores encima, al hacerse viral y ganar millones de seguidores en redes sociales por sus buenas actuaciones. El encuentro entre Argentina y Cabo Verde se podrá vivir a través de la Cadena W.

POSIBLES ALINEACIONES

Argentina:

Martinez, Molina, Romero, Martínez, Medina, De Paul, Mac Allister, Fernández, Almada, Messi, Martínez.

Cabo Verde:

Vozinha, Moreira, Lopes, Borges, Lopes Cabral, Lenini, Mendes, Duarte, Monteiro, Semedo, Livramento.

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