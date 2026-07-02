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Argentina vs Cabo Verde EN VIVO: Previa, posibles alineaciones, dónde ver los dieciseisavos de final

La albiceleste buscará seguir avanzando de fase en el Mundial 2026.

Argentina vs Cabo Verde Mundial 2026

Argentina vs Cabo Verde Mundial 2026

En W Deportes como redactora y community manager. También creo contenidos para programas como Martha DebayleKarla Ramos

Argentina y Cabo Verde estarán frente a frente este viernes en Miami en partido correspondiente a los Dieciseisavos de Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Selección Argentina

Selección Argentina / Charlotte Wilson

La Albiceleste llega a este partido como amplio favorito y en búsqueda de continuar su camino a la defensa de la corona. Fueron, junto con México y Francia, uno de los únicos tres equipos que ganaron sus 3 partidos en Fase de Grupos. Lionel Messi, con 6 goles anotados en esta edición, busca seguir aumentando su cuota, y también desea encontrar su gol 20 en mundiales.

Cabo Verde, por su parte, se ganó el corazón de propios y extraños en esta copa del mundo al terminar invictos la Fase de Grupos, empatando sin goles ante España y Arabia Saudita, e igualando a dos contra Uruguay.

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Su portero, Vozinha, de 40 años, tiene los reflectores encima, al hacerse viral y ganar millones de seguidores en redes sociales por sus buenas actuaciones. El encuentro entre Argentina y Cabo Verde se podrá vivir a través de la Cadena W.

POSIBLES ALINEACIONES

Argentina:

Martinez, Molina, Romero, Martínez, Medina, De Paul, Mac Allister, Fernández, Almada, Messi, Martínez.

Cabo Verde:

Vozinha, Moreira, Lopes, Borges, Lopes Cabral, Lenini, Mendes, Duarte, Monteiro, Semedo, Livramento.

Argentina vs Cabo Verde EN VIVO: Previa, dónde ver los dieciseisavos de final

  • Fecha: viernes 03 de julio
  • Hora: 16:00 (tiempo centro de México)
  • Estadio: Estadio de Miami
  • TV: ViX Premium
  • Radio: W Deportes 730 AM / W Radio 96.9 FM

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