¿Se retira Cristiano Ronaldo de la selección de Portugal? Su hermana confirma su futuro tras el Mundial 2026

Katia Aveiro, hermana de Cristiano Ronaldo, reveló este jueves 2 de julio que el delantero se retirará de la selección de Portugal al terminar su participación en el Mundial 2026. Lo dijo en entrevista con Sport TV, minutos antes de que Portugal se enfrentara a Croacia por los dieciseisavos de final en Toronto.

Cristiano Ronaldo / Carlos Rodrigues Ampliar

¿Qué dijo la hermana de Cristiano Ronaldo sobre su retiro?

Le preguntaron directamente a Katia Aveiro por el futuro de su hermano y no se guardó nada: dijo que la gente ya se puede ir despidiendo de él, aunque aclaró que no sería justo ese jueves. La frase que explotó en redes fue otra: llamó a este Mundial el “último baile” de Cristiano con la playera de Portugal. Según ella, la información viene de una fuente de toda su confianza, aunque no dio más detalles.

Hermana de CR7 Mundial 2026 Ampliar

Y no se quedó ahí. Katia fue clara en que la despedida es de la selección completa, no solo de este Mundial. Eso deja fuera cualquier posibilidad de que Cristiano siga en la mira rumbo a la Eurocopa 2028.

¿Por qué este Mundial sería el último de Cristiano Ronaldo con Portugal?

El contexto deportivo respalda la versión. Cristiano tiene 41 años y llega a este cruce ante Croacia con una fase de grupos discreta: dos goles personales y apenas cinco puntos del equipo, suficientes para el segundo lugar del Grupo H. El choque ante Luka Modrić, su excompañero en el Real Madrid y otro histórico de 40 años, se perfila como un partido con fuerte carga simbólica: dos leyendas que podrían estar jugando sus últimos minutos en un Mundial.

Cristiano Ronaldo / Robbie Jay Barratt - AMA Ampliar

Si Portugal es eliminado este jueves, el propio duelo ante Croacia marcaría el cierre de la etapa de Cristiano con su selección. Si avanza, el “último baile” se extendería algunos partidos más, con la firme intención de perseguir el único título que se le resiste: la Copa del Mundo.

¿Cuáles son las cifras de Cristiano Ronaldo con la selección portuguesa?

Antes del partido contra Croacia, Cristiano acumula 231 encuentros con Portugal, cifra que lo convierte en el jugador con más presencias en la historia de la selección. También es el máximo goleador de todos los tiempos a nivel de selecciones, con 145 tantos. Su palmarés con Portugal incluye la Eurocopa 2016 y dos ediciones de la UEFA Nations League, en 2019 y 2025.

Cristiano Ronaldo / Hannah Peters - FIFA Ampliar

Ronaldo debutó con la playera lusa en junio de 2004, en la Eurocopa que Portugal organizó ese año. Sin embargo el torneo fue agridulce ya que el equipo llegó hasta la final, pero cayó 1-0 ante Grecia. Han pasado 22 años desde entonces, y el Mundial de Norteamérica sería el cierre de ese ciclo si la versión de su hermana se confirma.

Lo que viene para Cristiano Ronaldo y Portugal

Un triunfo frente a Croacia mantendría con vida el objetivo de Cristiano de levantar por fin la Copa del Mundo antes de su despedida. Una eliminación, en cambio, convertiría este partido en el cierre oficial de su carrera internacional.

De confirmarse el retiro, el siguiente capítulo estará en manos de la Federación Portuguesa de Fútbol, que deberá definir cómo reemplazar al máximo goleador y al jugador con más partidos en la historia de la “Selecção” de cara al ciclo rumbo a la Eurocopa 2028. Por ahora, todo apunta a que cada minuto que Cristiano juegue en este Mundial podría ser de los últimos con la camiseta de Portugal.