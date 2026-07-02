Beccacece deja de ser el técnico de Ecuador tras la eliminación en el Mundial 2026

Sebastián Beccacece dejó de ser entrenador de la selección de Ecuador, tras la derrota 2-0 ante México en los dieciseisavos de final del Mundial 2026, disputada en el Estadio Ciudad de México.

Sebastian Beccacece ex DT Ecuador / Hector Vivas - FIFA Ampliar

¿Por qué se fue Beccacece de la selección de Ecuador?

No hubo despido ni renuncia formal. Su contrato con la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) estaba atado a la participación de la Tri en el Mundial. Al quedar eliminados, el vínculo terminó de manera automática. Así lo explicó el propio técnico ante los medios.

Mexico vs Ecuador Round Of 32 - FIFA World Cup 2026 / Hector Vivas - FIFA Ampliar

“No pudimos cumplir con la hazaña que prometimos, que era la de hacer nuestro mejor Mundial, y por eso, por la responsabilidad que conllevo, mi contrato finalizó una vez que terminaba el Mundial”, declaró Beccacece minutos después del pitazo final.

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¿Cómo fue la eliminación de Ecuador ante México?

El conjunto de Javier Aguirre dominó el primer tiempo y resolvió el partido con goles de Julián Quiñones y Raúl Jiménez. En el complemento, Ecuador buscó el descuento con más posesión, pero no logró concretar las llegadas que generó. El resultado dejó a México en octavos de final y cerró el camino mundialista de la selección ecuatoriana.

El duelo estuvo precedido por polémica extradeportiva: aficionados mexicanos organizaron una “serenata” frente al hotel de concentración del conjunto ecuatorirano la madrugada previa al partido. Beccacece descartó que ese episodio influyera en el resultado y asumió la responsabilidad futbolística de la derrota.

¿Qué balance deja el ciclo de Beccacece en Ecuador?

El argentino asumió el banquillo ecuatoriano en agosto de 2024 y dirigió 24 partidos en total entre eliminatorias sudamericanas, amistosos y Mundial, con saldo de 9 victorias, 12 empates y 3 derrotas. En compromisos oficiales (16 partidos), la cuenta fue de 6 triunfos, 7 empates y 3 caídas. Además sumó el logro de tener la mejor defensa de Conmebol rumbo a la Copa del Mundo con 14 goles anotados y solo 5 recibidos en el proceso clasificatorio.

Selección Ecuador Mundial 2026 / Ryan Pierse - FIFA Ampliar

Ecuador terminó en segundo lugar de la eliminatoria sudamericana, solo detrás de Argentina. Llegó al Mundial con una racha de 19 partidos sin perder. En la fase de grupos empató sin goles ante Curazao, cayó 1-0 con Costa de Marfil y firmó el resultado más recordado del proceso: 2-1 sobre Alemania, triunfo que le dio el pase a dieciseisavos como tercer lugar del Grupo E.

Beccacece defendió su legado antes de irse. Durante su gestión debutaron 15 futbolistas y la Tri se presentó como una de las selecciones más jóvenes del Mundial de 2026. “El legado lo han dejado los jugadores: ser la selección más joven del Mundial, hacer un recambio muy grande en todo el proceso clasificatorio”

¿Quién más se despidió de Ecuador tras el Mundial?

Junto a Beccacece, la selección también se despidió de dos referentes históricos: Enner Valencia y el portero Hernán Galíndez. Los futbolistas cerraron su etapa con la Tri la misma noche del partido ante México, en lo que marca el fin de un ciclo generacional completo para el equipo.

Mexico vs Ecuador Round Of 32 - FIFA World Cup 2026 / Hector Vivas - FIFA Ampliar

¿Quién puede reemplazar a Beccacece en Ecuador?

La Federación Ecuatoriana de Fútbol ya trabaja en la búsqueda de un reemplazo. Según el periodista Xavier Segovia, el nombre prioritario en la lista es el danés Thomas Christiansen, actual técnico de Panamá en este Mundial.

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La federación busca tener a un nuevo estratega listo antes de la siguiente fecha FIFA, programada del 21 de septiembre al 6 de octubre de 2026.

Próximos pasos para la selección de Ecuador

Ecuador no vuelve a tener actividad oficial hasta la ventana FIFA de septiembre-octubre de 2026. El verdadero examen llegará hasta 2027, cuando arranquen las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial 2030, proceso que también servirá de preparación para la Copa América 2028.

Antes de eso, la prioridad inmediata de la Federación Ecuatoriana de Fútbol es cerrar el nombre del sucesor de Beccacece y definir el proyecto que tomará las riendas de una selección joven que ya probó que puede competir de tú a tú en un Mundial.